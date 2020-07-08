新冠肺炎｜港泰護老中心爆疫　最少3院友確診、2職員中招　

新冠肺炎疫情急劇反彈，出現第三波爆發，更首次涉及長者院舍。繼衞生署今日（7日）下午公布的14宗個案外，再陸續有新增數字。據了解，晚上再有4名護老院員工確診，當中至少兩人是爆疫的慈雲山港泰護老中心職員。同一院舍早前初步確診的1男1女院友，晚上覆檢證實確診，連同已確診的一名85歲老婦，累計共有3名院友染疫，另有1人因發燒，於下午入院治療。

當局公布，確診者的密切接觸者，包括院友及職員，將送往於薄扶林的香港傷健協會賽馬會傷健營檢疫；另會暫停全港所有院舍訪客探訪。