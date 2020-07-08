新冠肺炎｜港泰護老中心爆疫　最少3院友確診、2職員中招　

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新冠肺炎疫情急劇反彈，出現第三波爆發，更首次涉及長者院舍。繼衞生署今日（7日）下午公布的14宗個案外，再陸續有新增數字。據了解，晚上再有4名護老院員工確診，當中至少兩人是爆疫的慈雲山港泰護老中心職員。同一院舍早前初步確診的1男1女院友，晚上覆檢證實確診，連同已確診的一名85歲老婦，累計共有3名院友染疫，另有1人因發燒，於下午入院治療。
當局公布，確診者的密切接觸者，包括院友及職員，將送往於薄扶林的香港傷健協會賽馬會傷健營檢疫；另會暫停全港所有院舍訪客探訪。
身穿保護衣人員，晚上護送長者轉至檢疫營隔離，有院友期間未有戴上口罩。（余俊亮攝）
本港今（7日）下午錄得14宗確診個案，9宗屬本地個案，當中5宗感染源頭未明，確診患者包括慈雲山港泰護老中心院友、九龍醫院員工等，另多間受影響的中小學及演藝學院宣布停課。食物及衞生局局長陳肇始今傍晚會見傳媒，收緊本港多項檢疫防疫措施，包括要求抵港外傭到酒店進行14天強制隔離，抵港前進行病毒測試，醫管局周四起暫停特別探訪安排，所有院舍訪客探訪亦告暫停。
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慈雲山港泰護老中心首位確診院友是85歲女子，她去年4月起入住慈雲山港泰護老中心；7月6日起發燒及嘔吐。衛生防護中心總監黃加慶宣布，會安排該護老中心的密切接觸者，前往於薄扶林的香港傷健協會賽馬會傷健營進行檢疫。
港泰護老中心位於慈雲山，屬私營安老院，共有院友30多人。（余俊亮攝）
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今日中午至今，護老院至少兩名長者發燒需送院，晚上10時許，多名身穿保護衣人員現身，陸續護送30名院友撤離安老院，安排入住傷健營檢疫。
今日晚上再有4名護老院員工確診，據了解，當中至少兩人是慈雲山港泰護老中心職員。另外，港泰護老中心早前初步確診的1男1女院友，晚上覆檢確診，已累計共有3名院友染疫。