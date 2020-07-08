反修例｜警方膝跪壓頸制服示威者　李家超︰無計劃禁止鎖頸式武力

立法會議員朱凱廸提出口頭質詢，質疑警方以膝頭跪壓頸部方式制服示威者的做法。 保安局局長李家超今日（8日）在立法會上表示，當局無計劃禁止警方使用鎖頸式武力，並指無因警方的執法有人死亡，「無發生過死亡個案」。

保安局局長李家超。（資料圖片）

朱凱廸提出，於2012年六旬的士司機陳輝旺與乘客生車資糾紛，被押上警車時遭警員箍頸，導致頸椎移位及全身癱瘓，留院一個月後因併發症離世，陪審團裁定他不合法被殺；今年5年一名遭跪頸的男子於被捕後翌日死亡，質疑警方以膝頭跪壓頸部方式制服示威者的做法。他指出，今年5月一名非裔美國人在美國遭警務人員跪頸後死亡的事件，美國多個州份及城市其後已禁止使用鎖頸式武力。

李家超表示，上述提及的兩個個案已進入司法程序，故現階段不作評論，他慨括指，根據警例，警芳有責任採取合法措施保障公共安全，會根據現場情況評估，包括所受威脅及對抗程度，使用需要的武力，武力選擇包括口頭、徒手、警棍及胡椒噴劑等，須符合使用武力原則，會在情況許可下發出警告，並讓對方有機會服從。

李家超表示指，如被捕人士期間受傷，警方會安排治療，如有死因個案須向死因庭提交報告，以考慮展開死因研訊，每位警務人員必須對行使的武力負責，但認為不宜披露警方武力內容，如有不當情況，管理層會嚴厲跟進。李窕超表明，無計劃禁上警方鎖頸式武力制服。