郭家麒批林鄭人權保障論　李家超護航鬥嘴：你全部發言粗口都不如

「港版國安法」於6月30日正式在港實施，立法會今日（7日）舉行聯席會議討論國安法，律政司司長鄭若驊及保安局局長李家超首次出席會議，回答議員提問。 民主派議員多次與官員唇槍舌劍，火花四濺，其中公民黨郭家麒發言時批評，特首林鄭月娥今早稱國安法執行細則「保障人權」，是「難聽過粗口」，又要求鄭若驊及李家超向港人道歉。 李家超聞言即反駁，「郭家麒的發言粗口都不如」，郭不滿李家超的回應，李家超再指：「郭家麒全部的發言，粗口都不如」，場面充滿火藥味。

李家超。（歐嘉樂攝）

議會陣線朱凱廸其後發言時，問及國安法條文列明，港府能要求電訊服務供應商、網絡平台服務商等移除有害國家安全的資訊，而Google、Facebook、WhatsApp等均已宣布，暫時拒絕港府索取用戶資料的要求，港府會否禁止市民使用該些軟件？

李家超回應指，執法部門只會要求該些公司刪除一些違反國安法的言論，朱凱廸對方無正面回應問題，批評李家超是「賣港賊」，更稱「鄭若驊及李家超係賤人」。民建聯周浩鼎要求朱澄清，朱凱廸再指：「你（周浩鼎）都係賤人，賤人中嘅賤人，立法會最賤！」他拒絕收回言論，自行離開會議室。