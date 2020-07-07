反修例｜梁繼昌提私人條例草案設委員會調查　保安局表明反對

會計界立法會議員梁繼昌提出《公共調查（2019年公共秩序）條例草案》，成立一個具法定權力的調查委員會，全面調查去年反修例事件。保安局副局長區志光表明政府反對，原因是會影響政府運作、公共開支及政府政策，不符合《基本法》要求，又指監警會已作專題報告處理。

會計界立法會議員梁繼昌提出《公共調查（2019年公共秩序）條例草案》，成立一個具法定權力的調查委員會，全面調查去年反修例事件。（資料圖片）

立法會保安事務委員會今日（7日）開會，會計界議員梁繼昌提出公共調查（2019年公共秩序）條例草案，以調查委員會條例為藍本，建議在委員會席前提供的所有證據均享有絕對特權，任何證人無須因該等證據，而在任何訟案或其他民事法律程序中負上法律責任，以鼓勵參與者、記者或警務人員作事實陳述。

教育界葉建源認為，當初「用一個警察去處理一個純粹的政治問題，並非最好的方法。」如果政府早回應民意成立獨立調查委員會，「整個社會唔需要發展到現在咁。」他認為，反修例事件持續是由於市民不滿政府以及警方濫捕等因素。他希望10月立法會換屆之後，繼續推動該草案。

工聯會陸頌雄認為，社會運動持續背後有人挑撥，破壞法治底線，一發不可收拾，點名提到「星火同盟抗爭支援」募集了巨額，如果籌錢、如何用，「我都好想知。」他又提到，在中美貿易戰下，有政客赴美國游說，質疑「有無接到指令搞亂香港。」

保安局副局長區志光表明政府反對立場，指該草案會影響政府運作、公共開支及政府政策，不符合《基本法》要求，他以沙中綫獨立調查花費了9,200萬元為例子，並指根據立法會主席過往裁決，會令公共開支有可觀的增減都不應該通過。另外他指，草案提到的內容，監警會已作專題報告處理。