新冠肺炎｜澳牛指疫情嚴重　周四起停業14天

新冠肺炎疫情反覆，昨日（7日）及今日（8日）分別錄得本地個案，部份暫時未能查出源頭，波及多所食店要暫停營業消毒。 位於佐敦的澳洲牛奶公司（俗稱：澳牛）於今晚在店外貼出告示，並在社交網頁宣布，由明日（9日）起至23日暫停營業兩星期，直到本月24日才重新啟市，以保障食客及員工安全。

位於佐敦的澳洲牛奶公司於今晚在店外貼出告示，並在社交網頁宣布，由明日（9日）起至23日暫停營業兩星期，直到本月24日才重新啟市。（資料圖片/梁煥敏攝）

位於佐敦的澳洲牛奶公司於今晚在店外貼出告示，並在社交網頁宣布，由明日（9日）起至23日暫停營業兩星期，直到本月24日才重新啟市。（澳洲牛奶公司facebook圖片）

以炒蛋、厚多士聞名的澳牛今日（8日）晚上於社交網頁公布，指「由於疫情突發」，餐廳於明日（9日）起暫定休業兩星期，暫定於本月24日重開。有不少網民留言支持其「自救」行動，認識做法「果斷」、「夠快」。

其實，疫情於今年初襲港開始，澳洲牛奶公司於3月26日並一度休業三星期大清潔，較港府推出限聚令更早有「反應」，令食客一致稱讚做法「負責任」。當時有樓面職員坦言，是次是開業多年以來，停業時間最長的一次，亦是「開業50年來首次」，又指做法是希望與食客共同抗疫。