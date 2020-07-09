泳會利用公眾泳線牟利兼違規轉讓泳線　申訴專員斥康文署欠規管

康文署為推動本港游泳運動發展，2005年推行「中央分配泳線計劃」，同一時間租出最多4條主池及副池泳線予團體專用。惟有泳會反映分配機制欠公允，更有泳會涉嫌以獲分配公眾泳線牟利。申訴署主動調查發現，「中央計劃」用途不清晰，未有監管，當局亦未有核查團體有否另作牟利用途。公署又認為，康文署對泳會經常取消租用泳線問題處理太寬鬆，對違規轉讓泳線規管不足。

申訴專員趙慧賢認為，公眾泳線是珍貴資源，康文署應規管以用得其所。（鄭子峰攝）

康文署轄下有44個公眾泳池，當中42個泳池主池、副池、訓練池、習泳池及跳水池，可在指定時段內供團體租用。康文署2005年推行中央分配泳線計劃，協助相關體育團體租用主池，康文署先與各體育總會協調，分配主池泳線數量及時段，總會再按公平合理機制及程序，協調及推薦其轄下屬會，申請該總會獲分配的使用時段，供康文署審批。

申訴署主動調查發現，「中央計劃」分配用途不夠清晰，泳線用途是用作長遠體育發展及持續穩定訓練，但署方並沒清楚界定何為「訓練」。署方又沒監管體育總會分配情況，出現少部分泳會掌握大量公眾泳線資源。

申訴署︰信納所有活動均屬非牟利，只是一廂情願想法

申訴署又指，康文署未能有效核查泳會，有否利用公眾泳線牟利，泳總亦無法取得屬會財務收支報告，形容署方「信納所有活動均屬非牟利，只是一廂情願想法」。申訴署又批評，康文署在規管取消租用公眾泳線過於寬鬆，對違規轉讓亦規管不足。

申訴署向康文署提出多項建議，署方須與體育總會及業界商討，訂立清晰用途限制；嚴謹檢討「中央計劃」分配的主池泳線時數；並考慮成立獨立小組/委員會，與業界共同制定客觀和透明分配機制和標準。申訴署又促當局研究「中央計劃」分配主池泳線，給每一個泳會的數量設上限；加強泳會申報和審核制度以確保泳會活動屬非牟利；限制泳會取消泳線申請及提高取消成本；共同制定取消租用泳線具體機制及加強懲罰；加強規管泳會轉讓泳線。