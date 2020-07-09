流感高峰期有私院低收費病床僅收2病人　申訴署斥醫管局未善用

為紓緩本港公營醫療服務設施短缺情況，本港有兩間私家醫院須按照批地條款，提供不少於兩成的低收費病床。申訴專員公署今日（9日）公布主動調查報告，指政府可重新檢視私院低收費病床政策，包括積極善用低收費病床。 醫管局在流感高峰期，與兩間私家醫院就低收費病床設轉介安排。公署指出，2017至2019年3次流感高峰期，其中一家私家醫院在兩次流感高峰期，僅接收2名公立醫院病人，促醫管局研究放寬轉介病人限制，考慮將轉介安排恆常化等，減輕公立醫院壓力。 申訴專員就上述情況，建議食物及衞生局、衞生署應積極檢視如何更有效善用低收費病床，並利用各種渠道加強推廣；醫管局亦應重新檢視轉介安排及提高轉介成效。

申訴專員公署建議醫管局，應檢討流感高峰期與私家醫院的轉介安排，以減輕公立醫院的壓力。（資料圖片）

申訴專員公署今日就私家醫院低收費病床的使用情況，發表主動調查報告。公署指，目前全港12間私家醫院中，有5間是全部或部分以免地價，或象徵式地價批出私人協約批地上營運。惟當中僅有兩間私家醫院（下稱「醫院甲」及「醫院乙」）的地契條款，須提供低收費病床的規定。

截至2019年12月，兩間醫院合共提供164張低收費病床。根據規定，低收費病床的每日住院費用，不得超出公立醫院的三等病床的最高收費，即每天不得超於港幣120元，而其他醫院費用亦不得超出該醫院二等病床的同類費用一半。公署指，雖然病床數目並不多，但以每名病人平均住院2至4天，入住率約八成計算，低收費病床一年最多可服務約1.2萬至2.4萬人次，若能加以善用，有助減輕整體醫療系統負擔。

兩間私家醫院低收費病床使用率 最高約70%至80%

申訴專員公署稱，兩間私家醫院於2012年前無確切遵行提供低收費病床的地契條款，但經審計署在2012年發表審計報告作出批評後，政府陸續加強監察兩間私家醫院須按地契條款提供低收費病床，並積極建議醫院採取一系列措施提升其低收費病人的使用率，以當時醫院甲為例，低收費病床使用率僅介乎23%至45%。現時兩間私家醫院使用率，最高約70%至80%。

公署引述政府稱，兩間私家醫院的地契條款並無界定低收費病床的使用率，執行上存有困難，行政會議於2011年1月決定，日後各私家醫院的地契續期時，將要求引入套餐式服務，取代提供低收費病床規定。但公署認為，兩家私家醫院的地契分別於2047年及2060年才期滿，政府值得重新檢視低收費病床的政策，亦與政府近年推出的套餐式服務及自願醫保政策並無衝突，促當局應密切觀察低收費病床的使用情況、有效善用低收費病床、利用各種渠道加強向公眾推廣低收費病床，以及建議私家醫院利用低收費病床，提供價錢較優惠的套餐式服務。

（申訴專員公署報告）

流感高峰期轉介協議未善用 有私家醫院3年僅收2公院轉介病人

醫管局於2016年至2018年與兩家私家醫院，分別簽訂為期5年協議，於當流感高峰期或傳染病爆發期間，轉介公立醫院病人入住私院的低收費病床。申訴專員公署表示，於2017年夏季流感，醫院甲接收35名轉介病人；2017／18冬季流感，醫院甲接收24名轉介病人、醫院乙僅接收1名病人；於2018年／19年冬季流感，醫院甲接收25名轉介病人、醫院乙僅接收1名病人。

申訴專員公署指，3年間兩家私家醫院獲轉介入住低收費病床的公院病人甚少，醫院甲在3次流感高峰期，僅接收24至35名公立醫院病人；醫院乙在2次流感高峰期合共只接收2名病人。以2017年夏季流感高峰期為例，啟動協議日期共41天，倘以醫院甲預留48張低收費病床計算，合共可提供病床日數1,968天，如每名病留人院少於7天，醫院甲至少可接收281名公院病人，但公院僅向醫院甲轉介35名病人，住院日期共147天，佔醫院甲可提供的低收費病床日數約7.5%。

申訴署指，兩間私家醫院反映，因公立醫院轉介數字低於預期，致啟動轉介協議期間，低收費病床使用率較平日更低。報告亦指，醫管局承認轉介協議成效不佳，並解釋臨床轉介標準較嚴謹，且前線人員在甄選期間，發現大部份病人的臨床情況並不適合轉介。最終獲轉介的86名病人，有12名病人因病情惡化，須送回公院治療。同時，有公立醫院前線人員反映，負責甄選合適病人作出轉介的人手並不足夠，且涉及的行政及文書工作繁重。

申訴專員公署認為，醫管局應研究放寬轉介病人限制，將療養康復科等其他科目病人納入可轉介之列，紓緩內外科病房的壓力。公署又建議醫管局改善及簡化轉介病入行政工作，並考慮將轉介安排恆常化，以及探討更善用低收費病床方案。

被問及私家醫院低收費病床轉介安排成效不佳，有否涉私家醫院拒收病人情況。申訴專員趙慧賢表示，轉介安排由醫管局醫生做主動，主要由他們決定會否轉介病人至兩家私家醫院，惟相關決定屬醫生專業判斷，不方便及不適宜評論。但她指，得悉相關轉介手續較繁複，建議醫管局與兩家私家醫院須精簡行政手續。