天星小輪首艘行走專營航線的油電渡輪啟航　可減逾半污染物

近年環保已成新趨勢，天星小輪今日﹙9日﹚宣布，第一艘行走日常航線的「柴油一電力驅動系統」渡輪「曉星」號，今日正式啟航。天星小輪總經理何龍偉表示，渡輪將行走來往灣仔及尖沙嘴航線，其空氣污染物及黑煙的排放量，會減少逾一半，電油味減少。 何龍偉表示，新船成本約800萬元，當中300萬由政府資助，去年申請加價時，已考慮相關開支。他表示，加價仍在審批中。

天星小輪第一艘行走日常航線的「柴油一電力驅動系統」渡輪「曉星」號，今日正式啟航。（高仲明攝）

「曉星」號早於1965年首航，改裝後的柴電混能系統，取代了傳統的柴油二衝程引擎，由兩台新型柴油發電機供電驅動，並保留兩台原有的小柴油發電機，為船上照明及通風等設備供電。天星小輪稱，系統使用低硫柴油，船隻排放出的黑煙及其他空氣污染物將大幅減少。 事實上，早於2016年，天星已有另一艘柴電渡輪，不過是行走觀光航線。

何龍偉表示，｢曉星｣號經過逾6個月改裝及測試，早前亦已間揭性於來往灣仔及尖沙嘴的航線試營運，到今日正式投入服務。他表示，新系統下，污染物排放及黑煙濃度將會改善，可減少逾一半。另外，他表示下層電油味會大大減少，噪音則大致相若。

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何龍偉透露，另一艘有相同系統的｢銀星｣號渡輪目標今年下半年投入服務。他表示，兩艘船成本合共1,600萬元，當中600萬元由政府的綠色運輸試驗基金資助，天星小輪支付餘下1,000萬元。對於會否有加價壓力，他表示去年申請加價時，已考慮到相關成本，加價申請仍在審批，強調環保渡輪的收費，與其他渡輪相同。

座位方面，何龍偉稱，按現時法例要求，客艙內已改設兩道貫通上下層、較寬闊的樓梯；再剔除船隻下層企位後，「曉星」號的可載人數由523人，減為399人。他表示，「曉星」號主要於早上及下午的繁忙時段來往灣仔及尖沙嘴，之後會逐漸交替加入中環及尖沙嘴航線。

受新冠肺炎疫情影響，市民減少出行，何龍偉表示，大約2、3月時，乘客量一度大跌約七成，即使近月回升，仍跌四至五成。

環境局局長黃錦星表示，｢曉星｣號改裝後，可進一步改善維港的空氣質素，希望之後進一步發展純電動渡輪。