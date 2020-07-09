新冠肺炎｜消息：食肆料每枱限8人　餐飲業恐失18億元生意

新型冠狀病毒肺炎出現第三波疫情爆發，截至昨日本港共有1,324宗個案。消息指，今日新增至少16宗本地感染個案。食物及衞生局、衞生署及醫院管理局今日（9日）下午4時半將召開記者會交代疫情最新情況，食衞局局長陳肇始亦會出席。 消息人士預料，政府最快今日公布收緊防疫措施，食肆將限制每枱最多8人。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，原本預料7至8月餐飲業有所復蘇，生意額可達90億元。倘再次收緊限制措施，食肆每枱最多8人，預料生意額將掉頭下跌兩成，損失約18億元生意額，形容是對業界「沉重嘅打擊」。

▼新一輪限聚令放寬措施（3/7 - 16/7）▼

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香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，近幾日疫情擴散的速度完全是「意料之外」，業界一直與政府緊密溝通，相信當局將盡快收緊食肆的每枱人數，餐飲業會盡量配合。

對於6月19日政府因應疫情一度放寬防疫措施，包括在公眾地方聚集人數由8人放寬至50人，以及餐飲業務處所不限人數，但仍然須遵守每桌之間保持1.5米距離。黃家和表示，相關措施放寬後餐飲業的生意一度出現「小陽春」，故各大食肆均推出不同優惠，藉以鼓勵市民盡量外出用膳。

近日疫情出現反彈更發生「第三波」爆發，黃家和預計，倘政府再次收緊防疫措施，限制每枱最多8人，生意將至少下跌兩成。他續指，原本預料餐飲業在7至8月的生意額可達90億元，倘政府宣布收緊防疫措施至每枱最多8人，業界料損失約18億元。

黃家和補充，隨疫情再次擴散，相信市民短期內，外出消費信心會下降，形容對業界可謂「沉重嘅打擊」。

香港酒吧業協會副主席錢雋永認為，酒吧及食肆的運作上沒有太大分別，不應針對酒吧業並收緊其防疫措施。（資料圖片）

香港酒吧業協會副主席錢雋永表示，酒吧實際上與食肆的管理及運作，沒有太大分別。他認為，政府不應針對酒吧及收緊每枱人數限制。錢建議，政府應積極堵截病毒源頭，要求所有抵港人士強制檢疫14日，以免有傳播病毒漏洞，並檢視較高風險群組，實施相應防疫措施。