新冠肺炎｜何栢良促政府推嚴厲措施　籲市民「執生」勿去高危地方

新冠肺炎疫情反彈，本港昨天（8日）新增24宗新冠肺炎確診個案，多宗個案與食肆有關。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（9日）在港台節目中說，現時疫情重返3月時嚴竣情況，3個群組內的30人，有10宗感染源頭不明。他指，現時情況嚴峻，政府應當機立斷，推出嚴厲措施中斷疫情發展，包括收緊食肆管制，另外亦應協助院舍加強清潔。他亦指，市民亦要「執生」，回歸3月防疫態度，包括盡量叫外賣、留意社交距離及不要去高危地方。

何栢良認為源頭大機會是傳入個案有漏洞，而政府遲遲未有修補，特別是豁免強制檢疫人士，不少人來自疫情高危地區。而在第三波疫情中，有安老院舍爆發疫情，他直言院舍挑戰是很大，裡面環境擠逼，夏天時關窗開冷氣，通風並不理想，參考外國經驗，感染比率相當高。他料，院舍受感染人數有機會上升，如有院舍員工會到不同地方工作，甚至會出現「火燒連環船」。



至於書展等大型活動需否取消，他認為可以繼續，惟應安排取消餐飲安排，進入人士竹金須戴口罩、探熱，做好人流管理。他亦提到，有研究顯示病毒不斷轉變，故在上呼吸道繁殖得更快，強調不止飛沫可傳播，如有人在餐廳咳嗽，噴出的「飛沫雲」可遠至數張枱。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

此外，早前網上流傳一段聲稱是「何柏良醫生」的錄音，呼籲市民勿飲用某牌子的水。何栢良今日在另一電台節目時澄清，他並未發出有關訊息，又指疫情爆發自然會多假訊息，建議市民大眾小心，切勿流傳來歷不明的訊息，假訊息對防疫並無幫助。