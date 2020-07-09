新冠肺炎︳收緊限聚周六起實施　食肆限六成滿最多8人一枱

新冠肺炎疫情肆虐，本港今日（9日）新增42宗個案，包括34宗本地個案。 食物及衞生局局長陳肇始公布，政府將收緊減少社交距離措施，調整第599F章《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》。在新規定下，餐飲處所內的顧客人數不得超過通常座位數目的六成，每桌不得多於8人；酒吧或酒館每桌則不得多於4人。健身中心、派對房間、卡拉OK屬於不佩戴口罩活動的場所，每組設施或房間人數上限收緊至8人。 新措施由周六(11日)凌晨起生效，為期14天，至7月24日。

在新規定下，餐飲處所內的顧客人數不得超過通常座位數目的六成，每桌不得多於八人。（資料圖片／胡家欣攝）

食物及衞生局局長陳肇始表示，新型冠狀病毒不會在短時間消失，本港出現本地個案是預期之內和無可避免情況。近日於短時間內，新增多宗源頭不明的本地個案，政府需按張弛有度策略，改變防控措施，務求將感染個案控制在醫療系統可負荷範圍內。

陳稱，政府需針對餐飲業務及部份表列處所，收緊減少社交距離的措施，調整《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》第599F章。

食肆不得座滿六成以上 每桌不得多於八人

在新規定下，餐飲處所內的顧客人數，不得超過通常座位數目的六成，每桌不得多於8人；酒吧或酒館每桌不得多於4人。

陳肇始提醒提醒飲食業經營者及從業員，必須遵從新規定，嚴格執行指示。食肆內的桌與桌之間保持1.5米距離，或者設有隔板。另外，店員需為顧客量體溫，以及提供消毒潔手液。

派對房間、卡拉OK、健身中心 每組不得超過8人

表列處所方面，派對房間及卡拉OK屬於不佩戴口罩活動的場所，每個房間人數，上限收緊至8人。 就健身中心，連教練在内，可同時處於每一小組訓練或課堂的人數由16人收緊至8人，而每小組或分組之間有至少1.5米距離或設有某種形式的隔板，作出有效分隔；而教練如非留駐在相距其他人至少1.5米的位置，便須一直佩戴口罩。

夜店及夜總會的顧客人數，不得超過通常座位數目的六成，每桌不得多於4人。而電影院及所有有現場表演的公眾娛樂場所內則不得進食。

新措施由7月11日凌晨起生效，為期14天，至7月24日。

（政府新聞署）

政府將加強社區檢測，為安老院舍、餐廳員工、公共交通工具司機等組別人士安排檢測。（盧翊銘攝）

安老院舍員工、餐廳員工、公共交通工具司機加強檢測

陳肇始又指，政府將加強社區檢測，為安老院舍員工、餐廳員工、公共交通工具司機等高危組別安排檢測，「希望做到早發現、早隔離、早治療」。當局將配合社署、運輸署及飲食業界，安排私營化驗所床他們進行檢測，而衞生署會提供專業和技術意見。

陳肇始呼籲市民減少外出

陳肇始續說，病毒不會在短時間內消失，市民難免要改變生活模式，接受新常態。她希望市民能保護自己、保護家人、保護醫療系統，呼籲市民應保持良好衞生及戴口罩。她特別提醒，市民在食肆時，進食以外時間應一直戴口罩，盡量不要「搭檯」，亦應選擇外賣。她呼籲市民在疫情反覆之時減少外出、避免聚會，減低社區出現群組個案風險。如市民出現發燒或呼吸道感染徵狀，應立即求醫，接受病毒檢測。