新冠肺炎・停課持續更新｜粉嶺嘉福邨聖公會嘉福榮真小學即時停課

新冠肺炎疫情出現第三波，惟本港中小學已經復課，不少學校相繼有學生、學生家人或教職員家人確診。至少十多間學校宣布停課，以作全校徹底清潔及消毒。

今日(7月10日) 狀況：



九龍城浸信會禧年（恩平）小學



位於大圍的九龍城浸信會禧年（恩平）小學網上發告示，指校方收到一位家長通知，其子女懷疑確診新冠肺炎，該校今日進行消毒清潔工作，停課一天，亦會按照最初之校曆表安排，下周一（12日）開始放暑假。至於小五呈分試和其他學校事宜之安排請家長留意通告。



聖公會嘉福榮真小學



位於粉嶺的聖公會嘉福榮真小學在網上刊登通告，指今早收到一位教師通報，其一位非同住親屬確診新冠肺炎，該名教師今天沒有回校，學校亦決定今日停課一天，各家長可即時到校接子女回家。另外，校方會作全校徹底清潔及消毒。



沙田圍保良局朱正賢小學



位於沙田圍的保良局朱正賢小學今日停課一日，保良局回覆查詢時指，目前消息是一名學生及其家人確診，至於會否繼續停課、消毒工作等，仍在商討階段。





聖公會嘉福榮真小學一位教師通報親屬確診新冠肺炎。（勞敏儀攝）

以下為7月10日前狀況：

德望學校（小學部）

一名初步確診男患者的女兒就讀位於牛池灣的德望小學，暫沒有出現病徵。

道教青松小學

位於屯門山景邨的道教青松小學在網上刊登通告，表示一名學生的家人確診新冠肺炎。該校明天（7月10日）全校停課一天， 而本周六（7月11日）五、六年級之補課亦會取消。校方亦按衞生防護中心指引，加強校內的清潔及消毒工作。

宣道會陳瑞芝紀念中學

位於屯門的宣道會陳瑞芝紀念中學表示，一名學生的家長確診新冠肺炎。該校將於明天（7月10日）及周六（7月11日）停課兩天。倘有學生確診，將可能延長停課安排。



順德聯誼總會胡兆熾中學



位於何文田的順德聯誼總會胡兆熾中學校長廖萬里接受查詢時，確認中二丁班一名學生的同住家人確診。該校將於明日（7月10日）及周六（7月11日）停課兩日，原定舉行的考試將會延期。廖指，明日為中一註冊日最後一天，約有30個新生家長尚未註冊，註冊地點或會由課室，改為校門內近鐵閘位置辦理手續，但最終要尋求教育局指示，不排除有機會改期。而學校將於下周一（7月13日）復課。



​將軍澳優才（楊殷有娣）書院

優才（楊殷有娣）書院的將軍澳校舍設有高小及中學部，學校今日宣布，一名高中學生確診，明日將會停課，考試會另行通知。

聖公會基顯小學

位於牛頭角的聖公會基顯小學在其網站公布，校方今早收到家長通知，3A班有一名學生家長昨日確診，該名學生及家人現正進行14日檢疫。校方通知家長可即時到校接子女回家，亦可按正常時間下午12時半到校接回。五年級報分試即日取消及順延，稍後再作安排。另外，該校明天（10日）將停課一天，校方會作全校徹底清潔及消毒，以確保師生安全。