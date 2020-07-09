九巴龍運宣布今年全體員工凍薪　非管理級員工獲2000元特惠金

新冠肺炎疫情打擊本港經濟，公共交通行業掀起凍薪潮。繼港鐵昨日(8日)宣佈凍薪後，九巴及龍運今日（9日）宣布，由於新冠肺炎疫情持續及整體經濟惡化，營運環境嚴重受影響，全體員工本年度凍薪，但員工增薪點安排維持不變。兩間巴士公司同時會向所有非管理職級員工，發放一筆2000元特惠金。

九巴及龍運今日（9日）宣布，因新冠肺炎疫情持續及整體經濟環境惡化，決定凍結全體員工本年度薪酬水平。（資料圖片）

九巴︰客量及收入短期難恢復疫情前水平

九巴表示，過去一段時間兩間巴士公司的營運情況面對前所未有挑戰，因應疫情影響，載客量大幅下跌，加上限聚令及封關等多項防疫措施，九巴預料巴士客量及收入，短期內不會回復至疫情前水平。



九巴續指，除沙中線逐步通車、港鐵今年7月1日起全線減價兩成，進一步打擊巴士行業，加上兩巴早於2018年提交的加價申請被暫緩，故在經營情況不穩定的情況下，母公司載通已發出盈利警告。考慮上述因素，以及參考就業市場及政府公務員薪酬檢討決定，決定本年度全體員工凍薪。

新巴及城巴早於今年4月同樣宣布，因應疫情打擊兩巴客量並出現嚴重虧蝕，決定本年度凍薪1年。（資料圖片）

九巴續指，兩間巴士公司的管理層就相關決定，已與汽車交通運輸業總工會九龍巴士分會、龍運巴士分會、九龍巴士職工總會以及龍運巴士分會的代表作出積極溝通。九巴又感謝所有員工理解及體諒公司面對艱鉅的經營環境，並承諾會盡最大努力保障員工就業，期望與員工同舟共濟及團結一致，繼續為乘客提供安全、可靠及優質的服務。



香港汽車交通運輸業總工會九龍巴士分會主任黎兆聰表示，工會今日與公司召開會議，得悉公司因經營困難，決定本年度全體員工凍薪。工會遂要求發放一筆過特惠獎金，經商討3小時後，九巴參考2003年SARS爆發，連續兩年凍薪但分別於2003及2004年派發750元及1300元一筆過獎金，遂向非管理級員工發放一筆過2000元特惠獎金。黎兆聰認為，對相關安排唯有無奈接受。

港鐵昨日（8日）亦宣布向所有員工凍薪一年。（資料圖片）

公共交通行業凍薪潮 新巴城巴港鐵同樣凍薪

新巴及城巴早於今年4月宣布，因應新冠肺炎疫情，令兩間巴士公司的客量大幅下跌並出現嚴重虧蝕，且根據現時財政狀況估算，即時疫情緩和令客量回升，以及獲政府批准去年8月提交票價調整申請，亦不能扭轉今年虧蝕情況。故新、城兩巴同樣宣布，本年度凍薪一年，但強調並無有裁員計劃，亦不會削減基本薪酬。



港鐵昨日（8日）亦宣布，考慮到市場環境及公司業務前景，決定所有員工本年度凍薪。但因過去12個月，對港鐵而言充滿困難及挑戰，董事局決定額外發放0.3基本月薪的一筆過特別獎金，予工作表現評分為三級或以上的合資格員工。為獎勵港鐵員工對公司業績的貢獻，評分為三級或以上的員工，亦會獲發放相等於1.1 基本月薪之酌情特別獎金。換言之，相關員工起碼可獲1.4個月的特別獎金。