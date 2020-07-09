逃犯條例｜廚師涉警盾牌前慢行被控阻差　辯方質疑指控捏造

廚師被指在警員的盾牌防線前拖慢腳步，並涉藏有鎅刀及摺疊刀，被控阻差及藏有攻擊性武器罪，案件今(9日)在九龍城法院開審，作供警員指被告在警方防線前向後靠著盾牌，阻礙推進。辯方盤問警員時，指警員在書面證供指被告被捕後有掙扎，警員庭上承認當時視線受阻，不清楚被告有無反抗，惟辯方指他捏造阻差等指控時，警員一概否認。

被告劉偉麟（31歲，廚師）否認去年8月4日在旺角彌敦道與太子道交界，故意阻撓正在執行職務的警務人員，及管有鎅刀及三刃摺疊刀。

警向前推進被告緩慢行開

防暴警員卓志傑（譯音）供稱，當時持長盾往大角嘴方向推進，在太子道西近彌敦道行人路見到被告。被告未有依呼籲離開，警方繼續推進後，他始緩慢行開。卓形容驅趕時，被告的重心向後靠，倚著盾牌，妨礙執法；警員移向左邊時，被告也隨之踏左。

被告劉偉麟（左）被控阻差及藏攻擊性武器罪。（林樂兒攝）

曾推被告兩次

辯方大律師石書銘盤問下，卓表示曾經推被告兩次，其後同袍再推一次。辯方指被告以正常步速離開時，卻遭其同袍從後推前。卓回應是鑑於被告早前行為而作此舉，反駁指若被告無意逗留，便已一早離去。他指被告最初慢行，只是最後才回復正常速度。卓及後同意同袍的舉動並無必要，但否認被告的阻礙屬微不足道。

以為被告有掙扎

卓看過錄影後，認同被告被制服後沒有反抗，至於案發時則因視線受阻，故看不見有無郁動。辯方讀出其書面供詞，指他曾聲稱被告被捕後不斷掙扎，質問他為何供出不同版本。卓就解釋現場情況混亂，「以為AP（被捕者）有掙扎，因為我嗰個位置睇唔到」。他否認作出虛假陳述，解釋「可能誤會咗」。

警員卓志傑承認其位置看不到被告劉偉麟是否有掙扎。（林樂兒攝）

辯方指被告一直按指示離開

辯方續道其阻差指控也是「將以為啱嘅嘢寫落去」，卓則堅稱確有看到。辯方指出，被告一直按指示離開，從未阻礙警方，惟卓看見被告在前方就一手將其扯入防線，再誣捏他挨盾牌及放慢腳步，阻礙推進；卓對以上說法全盤否認。

聆訊明續。

案件編號：KCCC2064/2019