居屋2018｜65%買家首次申請一擊即中　2%買樓「一炮過」免按揭

房委會公布居屋2018計劃的「申請者統計調查」結果，顯示65%買家首次申請居屋即「一擊即中」成功上車。有24%買家均表示「買樓靠父母幹」，需由父母資助首期，比例僅次於依靠儲蓄支付首期。 調查又顯示，大部分買家均打算以按揭貸款方式付款，不過有2%的買家，以一次過「Full Pay」的付款方式購買單位，當中以持綠表申請人士比率稍高。

今期新居屋即將開售，當中涉逾7,000伙，包括火炭彩禾苑、粉嶺皇后山山麗苑、馬鞍山錦駿苑、鑽石山啟翔苑，圖中為火炭彩禾苑。（資料圖片/盧翊銘攝）

房委會於前年推出4431個新居屋預售單位，房委會按照慣例，於今年1月至2月期間，向居屋2018計劃的申請者進行統計調查，成功以電話訪問2032名申請者，當中1031名為成功申請的買家。調查分別收集申請者的個人資料及家庭狀況，包括家庭人數、收入等，並就買家的付款形式及財務安排等進行調查。

調查結果顯示，約82%買家指首期來自個人儲蓄，亦有33%的白表買家打算「靠父母幹」，高於綠表買家的比例19%。小部份買家分別打算由朋友或親戚獲得金錢資助，及由子女資助支付首期。

另外，平均有2%的買家打算以一次過付款方式購買單位，當中綠表買家的比例略高於白表，分別佔各組別買家的3%及2%；打算以按揭貸款的買家則有95%。

房委會每次推售居屋項目，均有大量市民入紙申請。（資料圖片）

居屋2018計劃中，綠白表買家比例約為五比五，當中2292名為綠表、佔52%，2139名為白表、佔48%。值得注意是，2169名綠表買家為房委會公屋租戶，當中有4%的租戶須額外支付雙倍租金或以上，10%則支付1.5倍租金，即合共有14%為「富戶」，較前一期居屋計劃的18%稍見回落。

另外，綠表買家中僅31%使用「家有長者優先選樓計劃」的配額，有14%的人雖有參加計劃，但最終放棄使用配額。

此外，9%的買家曾申請早兩期的居屋計劃，顯示僅約一成人經多次嘗試後終成功購買居屋單位。反之大部分成功購買的買家均未有申請前兩期的居屋，佔整體買家的65%。

白表買家平均年齡38歲

白表買家平均年齡僅為38歲，較綠表的53歲低。當中大部分的白表買家介乎30至40歲，佔43%；而達60歲以上的綠表買家則佔大多數，佔37%。至於買家的家庭月入中位數為30,000元，大部分買家的每月入息介乎於30,000至40,000元。當中有17%的綠表買家的家庭月入達50,000元以上，比例略高於白表的3%。

此外，大部分申請者認為選擇單位時，地點為首要的考慮因素，其次分別是單位價格及交通配套。大部分未能成功購買單位的申請者，均表示將來會再申請居屋計劃，佔整體受訪者的76%。當中約60%綠表申請者稱，失落2018年的居屋計劃後，會再申請綠置居。