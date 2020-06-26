新冠肺炎．6.26｜13日無本地感染個案　駿洋邨7月底交回房委會

新型肺炎疫情未平，本港昨日（25日）新增14宗輸入個案，其中13宗由巴基斯坦抵港，另外1宗由印度抵港。今日新增3宗輸入個案，當中二人由巴基斯坦返港，另一人則由西非毛里塔尼亞回港。至今本港個案累計1,197宗（包括1,196確診個案和一宗疑似個案），至今連續13日未有本地感染個案。 此外，有11名旅客於上周六（20日）乘坐阿聯酋航空EK380由杜拜抵港後，欲轉機前往內地但被拒，其後滯留機場5天，有1人已乘機回杜拜；而衞生署安排仍滯留的10人入住檢疫中心，其中有一人出現徵狀，已送至東區醫院治理，其餘受檢疫人士正接受病毒測試，機管局指10人的測試全部呈陰性。

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【22:20】10名乘搭阿聯酋航空航班EK 380「疫機」的旅客，上周六（20日）晚從杜拜到港後，無法轉往內地而一直滯留香港國際機場，直至本周三（24日）事件曝光後，衞生防護中心周四凌晨終特別將他們送到檢疫中心。機管局今日（26日）表示，據了解該10名旅客對新型冠狀病毒測試全部呈陰性反應。機管局又稱，阿聯酋航空未有遵守不能在港轉機回內地的規定，情況不能接受，民航處就此要求阿聯酋航空交代事件。

新冠肺炎｜10名滯港旅客呈陰性 機管局斥阿聯酋航空做法不能接受

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【21:37】政府宣布由於本港2019冠狀病毒病疫情漸趨穩定，將於7月底停止使用位於火炭駿洋邨的檢疫中心，並會清空有關單位和進行徹底消毒，然後馬上將該邨交還香港房屋委員會。房委會會隨即詳細檢視駿洋邨的狀況，盡快進行相關的修繕及驗收工作。

由於該邨一共五座涉及4,800多個單位，房委會需時進行所有修繕及驗收工作。雖然個別樓宇及單位需要修繕的情況不一，但房委會會致力盡早完成相關工作，並會在7月上旬向準租戶發放最新消息，以便他們作準備安排，包括學童新學年就學安排。現時，駿洋邨準租戶預計會分兩批入伙，並務求讓首批準租戶於8月底開始陸續入伙；而部分需要作較多修繕工作樓宇的準租戶預計可能會延至今年10月底開始陸續入伙。

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【19:00】菲律賓疫情惡化，菲律賓駐香港總領事Raly Tejada前日（24日）表示，預計7月將有約12,600名外傭前來香港工作。香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒稱，希望菲傭能在出境前接受檢測，到港後再次接受檢測，達致雙重保障。她又說，大部份港人的家居環境狹窄，不適合作檢疫，加上坊間不少酒店拒絕檢疫人士入住，她期望政府能為菲傭安排檢疫中心入住。

本港七旬僱主吳太預料家傭將於7月抵港，她坦言擔心菲傭會將病毒帶來家中。她與丈夫同住黃埔花園單位，家裡有工人房，但始終不希望家傭在家裡接受檢疫，「佢好難24小時都喺房入面，出出入入都有會風險」。她擔心酒店價格難以負擔，希望政府能安排菲傭入住檢疫中心。

新冠肺炎｜1.2萬菲傭將抵港 僱主憂感染 促港府安排入檢疫中心

【17:20】醫院管理局公布截至今日中午12時，過去24小時有三名確診2019冠狀病毒病的病人出院（個案編號︰1088、1095和1101），至今共有1,091名確診或疑似病人康復出院。現時共有97名確診病人分別於九間醫院留醫，其中一人情況危殆（個案編號：595），其餘96人情況穩定。

新冠肺炎｜新增3宗巴基斯坦及西非國家輸入個案 二人為7歲男童

【16:57】衞生署衞生防護中心公布，截至今日下午4時，中心正調查三宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計1,197宗（包括1,196確診個案和一宗疑似個案）。新增個案涉及三名年齡介乎七至26歲的男子，全部曾於潛伏期身處外地，當中兩人日前由巴基斯坦返港，由檢疫中心送院；另一人周二（23日）由西非毛里塔尼亞（Mauritania）返港，由富豪東方酒店送院。衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。

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【15:15】據悉，其中一名滯留香港機場、由杜拜轉機來港的20歲女子昨日出現病徵，由鯉魚門檢疫中心送往東區醫院。據悉她的化驗樣本對新型冠狀病毒呈陰性反應。消息人士指，這名女子是杜拜人，原打算前往內地讀大學。

【14:53】據了解，今日連續第13日無新增本地確診新型肺炎個案，不設疫情記者會。

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