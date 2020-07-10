新冠肺炎｜許樹昌：理想而言今年應停辦書展　若有人確診難追蹤

第三波新冠疫情爆發，政府抗疫督導委員會專家顧問、中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今日（10日）接受港台訪問，被問及書展應否如期舉行，他指最理想而言今年應取消，但現時政府決定繼續，強調要做好防疫措施，包括控制人數、規定戴口罩、場內增加酒精搓手液等。他亦提到，如有參展商職員、入場者確診，或需考慮暫停，「仲要做好多追蹤，呢個真係大問題」，由於人數眾多，追蹤工作仍有難度。

許樹昌認為，這一波疫情「來勢洶洶」，至今仍有十多個案找不到源頭，且在不同地區出現，「擴散是一定會發生」。他指，相信現時的限制有一定幫助，但強調一旦效果不好，須要再收緊措施。



至於病毒量方面，他解釋這一波病毒有變化，包括基因轉變，由3月尾由歐洲傳來亞洲，傳播性高了幾倍，但嚴重程度一樣，「所以睇到點解依家突然爆得咁勁」他提醒，市民防疫措施要更小心，直至有疫苗前，相信亦很難鬆懈。這一波疫情中出現的士司機群組，他提醒的士司機要定時幫車輛清潔，乘客乘坐完亦要消毒雙手。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片／盧翊銘攝）

他亦提到，安老院出現爆發較「難搞」，因長者感染新型肺炎的死亡率很高，用藥時亦要小心，認為現時病毒沒擴散至其他安老院，故不用太擔心。



有聽眾致電致節目，認為當初疫情平穩，可以舉行書展，但現時疫情嚴峻應該取消。他形容，幾百人困在一起如「毒氣室」，一旦有人覺得侷促，拉戴口罩，容易做成傳播風險。