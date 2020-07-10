新冠肺炎｜檢測量未達專家倡日均7,500個　政府稱受限於人手儀器

本港新型冠狀病毒肺炎疫情大反彈，短短幾日新增數十宗本地個案，惟過去半年的日均病毒檢測量偏低，即使是檢測量最高的6月份，日均只檢測約3,600次。 政府抗疫專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇日前接受傳媒訪問時直斥，香港的病毒檢測量太低，一直未能達到7,500個，鄰近澳門人口少於香港，但有能力做到每日約6,000個檢測。 政府解釋，困難之處是機器、人手及地方有限，但多個月以來檢測量已逐步增加，加上大學、香港兒童醫院及私家化驗所的加入，預計未來數日的檢測量可增至逾7,000，亦期望本月底可增加約2,400個檢測量。

陳肇始稱檢測量稱受限於人手及儀器等因素。（高仲明攝）

感染新型肺炎部份患者一直無病徵，政府抗疫專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇早前已建議，本港的病毒檢測量應提升至每日約7,500個，以找出社區隱形傳播鏈。

惟本港的病毒檢測量一直處於較低水平，於1月至6月間，檢測總數最高的月份是6月，共做了109,388次檢測，即每日平均約3,600次檢測，遠低於專家建議水平。

陳肇始：料未來數日可逾7,000檢測

食物及衞生局局長陳肇始在記者會上解釋，加大檢測量困難之處是地方、人手及儀器問題，她稱香港兒童醫院及兩間大學採購的檢測儀器已到，料本月底最快可每日增加2,400個檢測量。她又透露過去兩日的日均檢測量已約7,000個，相信未來數日日均可做逾7,000次檢測。

陳肇始強調由疫情爆發至今一直有逐步加大檢測量，由3月的6萬多個增至6月逾10萬個檢測量，今次第三波疫情爆發之後，政府亦將針對地為高危群組，包括公共交通工具司機、餐飲業界及安老院人員做檢測，由私家化驗所協助做測試。

▼第三波爆發 限聚令收緊▼

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袁國勇：澳門人口少、仍做到每日6,000檢測

政府抗疫專家顧問袁國勇日前接受傳媒訪問時直指，香港的病毒檢測量太低，一直未能達到日均7,500個，鄰近澳門人口是香港的十分之一，但仍有能力做到每日約6,000個檢測。

許樹昌：本港原本檢測需求低 難短期加大

另一名政府抗疫專家顧問、香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認為，香港原本的檢測需求不大，先天條件不足，爆疫後難以短時間內增加檢測量，他又指衞生署化驗所人員原本已需加班檢測，惟化驗所的地方有限，即使邀請私家醫院協助，每間的檢測量只得每日約數百次，亦需時購儀器。

與澳門政府比較，當地政府曾主動為金巴司機做檢測，以及復課前為約5,000位教職員做測試，當地亦有指定酒店隔離檢疫人士，政府同樣會為他們做檢測。許樹昌認為，澳門的人口較小，檢測安排上較容易，難以直接與香港情況比較。他認同公共交通工具的司機屬高風險，因他們需面對眾多乘客，距離亦較近，相信檢測有助找出隱形患者。