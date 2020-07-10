新冠肺炎｜陳肇始：加強社區檢測　計劃向的士司機、食肆員工派樽

第三波新冠肺炎疫爆發，食物及衞生局局長陳肇始今日（10日）在港台節目指，因應社區群組個案，會加強社區檢測，包括主動檢測的士等公共交通工具司機、飲食業從業員、院舍職員。她提到，檢測能力有限，不能一下子完成所有檢測，形容要「循序漸進」，會盡快與持份者商討，「呢個都係重要，人都係好多」。她亦指，在未有本地爆發前一直有做，如派給巴士司機，收到的結果一直呈陰性。

食物及衛生局長陳肇始指，多了34宗本地確診，是近期本地個案穩定後，較高的數字，當中來自茶餐廳、粥麵店、老人院等群組，及一些源頭不明個案，她強調衞生防護中心做會好追蹤工作，務求盡快找到潛在個案，並進行隔離。疫情嚴峻，政府昨日再宣佈收緊防疫措施，包括食肆入座率不得超過6成，人數最多每桌坐8人等。



陳回應指，這一輪都有很多社交距離措施，強調是次較集中性，如食肆、除口罩的活動，是採取「張弛有道」的原則，希望食肆位置疏落點，另外亦向市民發出信號，「比大家知情況嚴峻」，須提高警覺。被問及為何措施未及三月水平時，她指，大眾基本已有了意識，認為在「新常態」下，「唔等於話去唔到幾多月，就係唔緊」，強調有做過風險評估，未來亦會視乎情況再調整。對於書展安排，她認為現暫只針對不戴口罩的活動，強調衛生署亦會發放指引予主辦單位。

食物及衞生局局長陳肇始指，因應社區群組個案，會加強社區檢測。（資料圖片）

在第三波疫情中，首次有老人院舍爆發疫情。她坦言，慈雲山港泰護老中心有37名院友，當中包括28長者、4名職員確診，情況嚴峻，亦感非常擔心。她指，現時無病徵的院友已送至薄扶林檢疫中心，並一直有針對性地做檢測，包括檢測院舍工作人員、公立醫院會對來自安老院舍的入院長者，進行病毒檢測，形容是「天羅地網」找出確診個案。如再有院舍爆發，政府有沒有足夠能力應對？她回應，社署、衞生防護中心亦十分關心類似情況，會努力做好這方面工作。