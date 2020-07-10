新冠肺炎｜莎莎累計兩員工確診　馬鞍山分店收銀員居沙田禾輋邨

連鎖化妝品店莎莎再有員工確診新冠肺炎，累計兩名收銀員確診。莎莎今日（10日）公布，一名馬鞍山新港城中心分店的收銀員在昨晚（9日）確診，分店即日起暫停營業，以徹底清潔及消毒。店內所有員工及曾有接觸的職員將在家隔離14天。

連鎖化妝品店莎莎表示，一名馬鞍山新港城中心分店的收銀員確診新冠肺炎。（資料圖片）

莎莎兩名收銀員確診

莎莎昨日證實，油塘大本型分店有一名收銀員確診感染新冠肺炎，今日再發通告表示，旗下位於新界馬鞍山新港城中心2311-12號舖分店，一名任職收銀員的員工確診感染新型冠狀病毒肺炎，該名員工居住沙田禾輋邨美和樓，於本月9日晚確認深喉唾液樣本呈陽性反應，轉送往醫院接受檢驗後確診感染新冠肺炎，該名員工於本月8日起休假。

分店暫停營業消毒 所有員工在家隔離14天

莎莎指出，新港城中心分店即日起暫停營業，進行徹底清潔及消毒，以確保員工及顧客安全。店內所有員工及與該名員工有接觸的其他相關職員，將在家隔離14天。莎莎呼籲曾於近日光顧及到訪該分店的人士及顧客，請留意個人健康狀況，如有需要請致電衞生署衞生防護中心熱線。

莎莎高度重視員工的健康及安全，於有需要時安排員工進行病毒檢測，並已安排所有懷孕員工（包括前線及後勤員工）， 由即日起至7月31日在家工作，以保障員工的健康安全及減低疫情在社區擴散的風險。

翻查資料，沙田禾輋邨美和樓一名42歲男子早前確診，他於沙田石門京瑞廣場一樓的「豐鍋雞煲」擔任廚師。

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