新冠肺炎｜居水泉澳邨港鐵太和站兼職車站助理確診　今早有上班

新型冠狀病毒肺炎出現第三波疫情爆發，消息指今日（10日）新增至少30人個案，其中逾10宗涉及沙田水泉澳邨居民。港鐵今日指，太和站一名兼職車站助理確診感染新冠肺炎，且已送往醫院接受治療。 港鐵續指，該名車站助理今早有上班，當值時一直配戴口罩。而當值完畢後，乘東鐵線列車回家，途中接獲通知確診，遂即時在大學站下車，由救護車安排送院。據消息人士透露，涉事車站助理居於沙田水泉澳邨。

▼水泉澳邨多人確診▼

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當值完畢後乘東鐵線列車回家 途中接獲通知確診

港鐵續指，該名車站助理無明顯病徵，但因居所附近有確診個案，自願接受深喉唾液測試，且昨日（9日）毋須上班，並於早上提交測試樣本。涉事車站助理今早上班前，探測體溫正常，當值時一直配戴口罩。她當值完畢後乘東鐵線列車回家，途中接獲通知確診，遂在大學站下車，由救護車安排送院。穿著個人保護裝備的職員在車站協助該名車站助理，並與患者保持距離。



港鐵表示，為審慎起見，已將該列車安排回廠，以「雙氧水霧化消毒機械人」徹底消毒車廂；清潔工人亦以1:49漂白水，徹底消毒太和站及大學站的大堂、月台及職員用地。港鐵將安排醫學專家向太和站及大學站同事講解，以提供所需支援。

港鐵又指，過去數月一直嚴格執行各項防疫措施，包括要求員工上班前必須量度體溫、加強全線車站及列車的清潔和消毒工作，亦加強了車站員工的保護裝備。公司為車站員工提供口罩，要求員工執勤時必須戴上口罩。同時亦為有需要員工提供眼罩及手套，讓員工安心做好鐵路服務和抗疫工作，並會與當局繼續保持緊密聯繫，配合衞生當局的抗疫工作。

▼第三波爆發 限聚令收緊▼