房委會公布暉明邨最快7月底入伙　駿洋邨4及5座料8月底入伙

房委會於今日（10日）指，政府繼4月動用「防疫抗疫基金」後，將再次動用基金向已接受粉嶺暉明邨及火炭駿洋邨預配的合資格公屋申請者，發放6,000元特惠津貼金，以進一步紓緩他們的困難。房委會亦就暉明邨的復修進展，以及駿洋邨停止檢疫中心的安排，向有關準租戶提供最新情況。 暉明邨1月底因被列為防疫中心而受到示威者破壞至無法使用。房委會表示，修復進度較為理想，現已進入驗收階段，預計可於7月底開始陸續入伙；但泰暉樓因破壞嚴重，預計要於今年底或明年初才可陸續入伙。至於駿洋邨會分兩批入伙，第4座和第5座預計8月底首批入伙，而第1至第3座，或於10月底才陸續入伙。

駿洋邨會分兩批入伙，第四座和第五座預計8月底首批入伙，而第1至第3座，或於10月底才陸續入伙。（資料圖片）

向兩邨準居民再派6000元特惠津貼金

房委會發言人今日（10日）表示，政府今次再動用「防疫抗疫基金」，協助已接受暉明邨及駿洋邨預配的合資格公屋申請者（不包括於6月30日或以前已接受編配其他屋邨單位，並已簽署租約及收取鎖匙的前準租戶），向他們發放另外6,000元特惠津貼金，該批人士將個別獲通知。特惠金將由7月中起，以郵寄支票方式發放。房委會亦已去信暉明邨及駿洋邨的準租戶，提供兩個屋邨的最新情況。

而早前，房署於4月中利用政府的「防疫抗疫基金」，向所有已接受暉明邨及駿洋邨預配的合資格公屋申請者，發放一次過每戶6,000元特惠津貼金，協助他們應付延遲入伙帶來的問題及不便。

房委會發言人表示，暉明邨共有兩座提供約950個單位，於1月26日遭受破壞，進行復修工程需時，入伙時間因而延後。（資料圖片）

+ 9 + 8 + 7

房委會發言人表示，暉明邨共有兩座提供約950個單位，於1月26日遭受破壞，進行復修工程需時，入伙時間因而延後。當中昇暉樓的進度較為理想，現已進入驗收階段，預計昇暉樓青按目前進度，可於7月底開始陸續入伙。至於泰暉樓，因破壞嚴重，需要較長的時間進行復修，預計要於今年底或明年初才可陸續入伙。

至於駿洋邨方面，房委會發言人續指，政府已於上月宣布7月底停用駿洋邨作檢疫中心，在清空單位和徹底消毒後，將馬上交還給房委會。屆時房委會會詳細檢視屋邨的狀況，盡快開始修繕及驗收工作。發言人指，駿洋邨的五座樓宇共涉及4,800多個單位，個別樓宇及單位的情況不一。

發言人指，按現時最佳估計，駿洋邨會分兩批入伙。首批是第四座（即駿時樓）和第五座（即駿湖樓），預計8月底開始陸續入伙。至於第1至第3座（為駿逸樓、駿爾樓及駿山樓），視乎樓宇和單位情况，預計可能需要較多的修繕，或於10月底才陸續入伙。