石門「豐鍋雞煲」大廚確診　憂食客受牽連感忐忑：唔想拖累人

新冠肺炎疫情反彈，其中一名居於沙田禾輋邨美和樓、於石門京瑞廣場「豐鍋雞煲」任職大廚的42歲確診男患者，正於威爾斯親王醫院隔離病房留醫。 他接受《香港01》電話時透露，工作時緊遵防疫措施，包括戴口罩及手套，亦甚少出沒廚房以外其他地方，對感染途徑毫無頭緒。他稱留院期間兩度進行詳細檢測後，結果全呈陰性。他現時身體無大礙，但內心難掩忐忑，「擔心連累啲食客，咁就非常唔好意思。」

發燒無返工 翌日退燒後檢測確診

第1293號確診個案、男患者蔡先生，是石門京瑞廣場一期「豐鍋雞煲」大廚，平日負責編排菜式及管理廚房，間中亦會「炒餸」。他上周六感到不適，並有發燒，遂未有上班。翌日早上雖已退燒，但仍心感不安，遂前往瀝源商場診所求醫，獲醫生處方退燒藥，並索取深喉唾液樣本樽，進行快速測試，其後本周二（7日）證實確診，獲安排於威爾斯親王醫院接受治療。

他透露，入院後兩度接受深喉唾液、血液、大小便檢驗等，結果全部呈陰性反應，他對此感到困惑，醫生則告知或與病毒潛伏多時有關，亦需繼續留院觀察，「而家未知幾時可以出院，佢話大概留院10日左右。」

蔡先生坦言，自己工作期間一直有佩戴口罩及手套，做足防疫措施，除返工以外，甚少外出，對感染途徑毫無頭緒，內心亦更忐忑，擔心牽連食客及其任職餐廳，「個個（食客）嚟得幫襯都好好，擔心會連累到其他人」。

他又指，需留院隔離不甚習慣，亦憂慮與其他染疫病人共用洗手間，會造成交叉感染，期望可盡快出院。

「豐鍋雞煲」現已暫停營業，負責人何先生今日安排店內進行消毒清潔。他指，沙田石門分店共有12名員工，店內其餘員工已獲安排進入檢疫營隔離，5人結果呈陰性，其餘人則仍等候檢測。

他表示，已自費安排為旗下另外兩間食店員工進行核酸測試，以保公眾安心。他又質疑衞生署的快速測試成效存疑，因其大廚入院後的檢測結果顯示為陰性，他曾聯絡衞生署查詢，對方指入院前已為蔡先生進行兩次檢測，始列作確診個案，他質疑與事實不符，「衞生署做事係咪咁兒戲嘅呢？」