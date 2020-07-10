新冠肺炎| 石門豐鍋雞煲大廚確診　負責人願付本月7日顧客檢測費

新冠肺炎疫情反彈，其中一名居於沙田禾輋邨美和樓的42歲確診男患者，其任職的沙田石門京瑞廣場「豐鍋雞煲」今（10日）進行全面消毒。負責人何先生表示，店內其餘員工已獲安排進入檢疫營隔離，5人結果呈陰性，其餘人則仍等候檢測。 何先生指，已自費安排為旗下另外兩間食店員工進行核酸測試，以保公眾安心。他向曾於本月7日曾光顧石門分店的食客致歉，呼籲他們主動聯絡，可作退款及免費安排核酸測試。

何先生及梁小姐對確診公布當日（7日）安排不周，向食客致歉。（陳淑霞攝）

5員工測試結果呈陰性

該名42歲男子於「豐鍋雞煲」任職廚師，7月6日最後一日上班，其後於7日列為確診個案。「豐鍋雞煲」位於石門京瑞廣場1樓，已暫停營業，負責人安排今日進行全面消毒。

何先生表示，「豐鍋雞煲」共有12名員工，該確診者是大廚，主要負責編排菜單及廚房管理，現時於威爾斯醫院留醫，據他了解，除快速測試外，其留醫期間的深喉唾液及血液測試等呈陰性，現時仍在觀望當中。其餘員工則已進入檢疫營，5人的測試結果已證實呈陰性，包括任兼職工的大廚妻子，餘下員工仍等侯結果。

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負責人何先生指，公司旗下另有兩間食店，包括位於同一商場地下的「豐鍋本家」，以及深水埗的「豐鍋雞煲」分店。他強調，3間食店獨立營運，但為保食客安心，亦會進行消毒工作，亦已自費為兩店合共30名員工安排RNA核酸測試，全部證實呈陰性結果。深水埗的「豐鍋雞煲」分店照常營業，「豐鍋本家」於明日重開，石門分店則暫定於本月20日後重開。

何先生又對確診公布當日（7日）安排不周，向食客致歉，另一負責人梁小姐補充指，當天得悉員工確診後，已即時吩附店長停業，惟因溝通問題所致，仍有約10名食客入座進食，她表明，願意就有關疏忽退款及付費安排RNA核酸測試，呼籲受影響食客主動聯絡。

員工確診兼迎來第3波疫情爆發，何先生指損失難以估算，他透露，近數月受疫情影響，已蝕百多萬元，他指，未來將推出外賣套餐，及外賣自取折扣，亦會引入自動探熱機，並為石門分店進行小型工程，更換店內枱櫈，期望可挽回食客信心。