新冠肺炎｜石門豐鍋雞煲廚師確診　食肆休業　街坊稱寧不外出用膳

沙田禾輋邨美和樓一名男子今日（7日）確診新冠肺炎，他於沙田石門京瑞廣場一樓的「豐鍋雞煲」擔任廚師，其最後上班日為7月6日。該餐廳門外，稱餐廳一名員工確診新冠病毒，關門清潔消毒。而廣場樓下同集團的自助式火鍋則正常營業，有街坊表示石門的食肆選擇甚少，疫情再現會先減少出外用膳。

沙田禾輋邨美和樓42歲確診男子於石門京瑞廣場一樓的「豐鍋雞煲」擔任廚師。（麥凱茵攝）

本港今日新增9宗本地新冠肺炎個案，其中5宗源頭不明，包括一名42歲居於沙田禾輋邨美和樓的男子（個案1293），他有發燒等病徵，並於石門京端廣場的豐鍋雞煲任職廚師，7月6日最後一日上班。

沙田石門京瑞廣場一樓的豐鍋雞煲今日未有營業，並貼出告示，指有員工確診，內部已全面消毒，但未有表明開業時間。至於位於廣場地下同集團的豐鍋日式涮涮鍋則照常營業。

商場保安表示派通知公布事件，並已大清潔；廣場外有食環署人員洗地。有街坊表示，無論是樓上或樓下的豐鍋都暫時不會光顧。

商場保安表示派通知公布事件，並已進行大清潔。（麥凱茵攝）

在沙田上學感到十分擔心 暫時會先不出外用餐

黃小姐與朋友在豐鍋日式涮涮鍋門外，細閱海報後離開。她們表示，不知道該餐廳與確診個案的另一間餐廳同集團，又指因疫情不會在外用餐，「半年都無打邊爐，出街都淨係行街。」

田同學表示，得知豐鍋雞煲有人確診，過去未曾光顧，但因自己在沙田上學故感到十分擔心，暫時會先不出外用餐。至於有學校商討停課，她則擔心再停課會跟不上課程，「Zoom個啲上堂都無用。」

唔會食呢啲自助形式嘅餐廳

曾光顧豐鍋雞煲的鄧先生指，因為石門的食肆不多，平時大多會到京瑞廣場用餐，「上次去就未爆疫情嘅，但而家都唔會食呢啲自助形式嘅餐廳。」他對再次有社區爆發也表擔心，會減少外出。