新冠肺炎｜陳肇始：水泉澳邨檢測或擴大　籲居民留家助截傳播鏈

本港新冠肺炎情反覆，本地個案宗數急升。昨日（10日）32宗本地感染新型肺炎個案中，有11宗來自水泉澳邨明泉樓。明泉樓累計有12名居民確診。食物及䘙生局局長陳肇始今日（11日）表示，專家曾到過水泉澳邨視察喉管，未有發現問題，已抽取環境樣本作化驗。她呼籲水泉澳邨居民應該留在家中，幫助截斷傳播鏈。

沙田水泉澳邨是第三波疫情的重災區。（資料圖片 / 羅君豪攝）

食衞局局長陳肇始今早在港台《星期六問責》中表示，對近日本港的疫情發展感到擔心，相信爆發與市民的社交活動變得頻繁有關。疫情重災區水泉澳邨，昨日更傳出喉管有漏水情況，令人感到憂慮出現「淘大2.0」，但陳肇始指專家到過邨內視察，未有發現問題，已抽取環境樣本作化驗。

居民能盡量留在家中，幫助截斷傳播鏈

她強調，衞生防護中心亦想盡快搵到隱形患者，中心已在邨內商場及街市都派發深喉唾液樣本瓶，暫時未能全邨做檢測，但不排除在風險評估後會擴大檢測範圍。若有市民感擔心，全區18區的中醫診也有派樣本瓶供市民作檢測。

有水泉澳邨居民因感擔心，搬離社區。陳肇始回應，明白他們有擔憂，但他強調專家視察過無問題，盼未有環境樣本結果前，居民能盡量留在家中，幫助截斷傳播鏈。

食物及衞生局局長陳肇始。 （資料圖片 / 歐嘉樂攝）

另外，陳肇始在商台《政經星期六》也談及健康碼等，以及私家的化驗費用。她表示，健康碼要求的核糖核酸檢測的費用介乎1,000至2,000元左右，有人認為價錢昂貴，但隨着未來有愈多競爭，價錢會下降，「我哋睇到有啲診所嘅價格係1,000元樓下。」

節目主持人再追問內地最低20元人民幣便可以做到，為何兩者的價錢可以相距甚遠？陳肇始則指出，因為兩地使用試劑並不一樣，加上本港的人手、租金等，所以價錢有分別。她留意到，有內地的化驗所有意來港開業，認為是好事，有利降低化驗費用。