新冠肺炎｜周五確診者行程曝光　多名黃大仙與將軍澳患者交叉往來

本港周五（10日）新增38宗個案，衞生署衞生防護中心晚上公布32名本地確診者的住所及出現病徵前兩天起所到過地方（詳見內文圖片）。 從分布看來，有11名水泉澳邨居民確診的沙田和九龍東的黃大仙為兩大「疫區」；屬西貢區的將軍澳也有三名病人，九龍城土瓜灣同一大廈則有兩宗；而觀塘區的安達邨及油塘鯉魚門邨各有一宗；屯門及荃灣各有兩宗；未有新增患者居於港島。 由此可見，主要爆疫區域為新界東及九龍東，而患者確診前所到過地方，也集中在兩區。至少三名確診者很多時要在黃大仙與將軍澳兩邊走，他們為兩名跨區就讀直資中學學生及一名常到爆疫情的港泰護老中心探望父親的青年。

居調景嶺青年上周六到港泰護老中心探望父親

多宗個案涉及黃大仙與將軍澳居民交叉來往，如1404個案的18歲青年，居於調景嶺健明邨明星樓，他上周六（4日）到慈雲山大爆發的港泰護老中心，探望居於院內的父親，在本周三（8日）、即發病後翌日到過將軍澳站上蓋的商場PopCorn；個案1375的直資德望學校中學部13歲女生居於PopCorn上蓋天晉一期，惟早於該青年到PopCorn前一日，即周二（7日）她已發病，並之後沒有再上學。

住在德望學校旁彩輝邨彩華樓的確診個案1371、16歲少年，則平日到調景嶺的直資中學優才（楊殷有娣）學校上學，他在本周日（5日）發病，翌日曾到牛頭角道167號偉景樓，疑是看醫生，惟直至本周四（9日）較後時間確診前，上午仍有上學，並同日到過牛池灣街市。

▼近14日曾有確診或疑似個案居住過的住宅大廈名單▼

德望學校中學部13歲女生居於PopCorn上蓋天晉一期。（資料圖片）

居善明邨的士司機發病前在調景嶺活動

屬於彬記粥麵美食／新發茶餐廳群組的第1356個案，68歲的士司機，於居於善明邨善智樓，他於本周二（7日）發病，當日到過港鐵調景嶺站內盈健醫療中心看醫生。他於周日（5日）到過佐敦文蔚街新華寶城餐廳和將軍澳都會駅唐記包點，周一則到（6日）去過調景嶺彩明商場茶魚飯后吃飯。

第1322宗男患者和妻子曾光顧彬記粥麵美食，妻子是第1361宗個案，於周二發病（7日）。她居於牛池灣彩輝邨彩華樓，即與調景嶺優才（楊殷有娣）學校學生同一幢。她曾在上周六（4日）到過牛池灣彩雲商場彩雲街市，周二去過彩雲商場彩龍皇宮大酒樓。

7月10日，有11宗和水泉澳邨有關的確診個案。（羅君豪攝）

荃灣女患者發病後曾到彩虹站上蓋大家樂

另外，部分日前已確診個案行程更新。同樣去過彬記粥麵美食的第1394宗、39歲女患者，本身住在荃灣灣景花園第一座，她在上周四（4日）去過尖沙咀柯士甸大廈，在本周四（9日）確診前曾到彩虹站上蓋的大家樂清水灣道8號分店，以及牛池灣街市，不過她早在本周日(5日)已發病。

連同本周二（7日)首名確實的水泉澳邨明泉樓居民，累計這個群組有12名患者，但當中只有四人有病徵。當中最先（6日)發病的是第1377宗、36歲男患者，在發病翌日曾去過東涌東堤灣畔商場的元氣壽司。

第1387宗患者，居於沙田水泉澳邨明泉樓的12歲女童，於大圍九龍城浸信會禧年（恩平）小學就讀，她曾經到過沙田新翠村商場Pizza Hut。

▼近14日曾有確診或疑似個案到訪過的大廈名單▼

(在自出現病徵前兩天起到訪過的大廈或兩宗或以上確診或疑似個案在潛伏期內)

慈正邨的士司機妻多處用膳 7.1曾到荃灣陶源酒家

一名住在慈正邨的士司機的61歲妻子，即第1358宗女患者，她的丈夫和女兒同樣確診，她的70歲丈夫早前和另一名確診的士司機駕同一輛車。

她確診前行程甚多，7.1（上周三）當日曾到荃灣嘉達環球中心陶源酒家，上周六（4日）發病當日則到黃大仙中心南館金記冰室，周日到九龍城衙前圍道56至58號地下順興茶餐廳，周一又到利園一期和毓華里12至14號時代冰室，就在出事的港泰護老中心旁，她翌日確診入院。

▼第三波爆發 限聚令收緊▼