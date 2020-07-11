新冠肺炎｜陳肇始指仍追查第三波源頭　未發現入境者帶病毒入境

本港正處於新冠肺炎疫情的第三波爆發，社會有聲音批評因政府豁免部份入境人士檢疫引起。食物及䘙生局局長陳肇始今日（11日）回應稱，衞生署衞生防護中心仍然追蹤感染源頭，未發現外來入境人士將病毒帶入本港。她又指，社會在「新常態」下生活會出現零星個案是預料之內。

食物及衞生局局長陳肇始。（資料圖片 / 余俊亮攝）

食衞局局長陳肇始今早在港台《星期六問責》中被問到豁免人士是本港防疫漏洞，包括早前有男機師確診時已經離港等，導致今次第三波的爆發？陳肇始則指，防護中心仍追蹤感染源頭，未有正面回應是源頭是否來自豁免人士，只稱未發現外來入境人士將病毒帶入本港。她又表示，船公司、航空公司要明白員工的風險，希望對方配合政府的政策，「佢哋應該換班後好快上返船或者機，唔應該進入個社區」，但食䘙局無權力限制他們不外出，「我哋宜家要求船員一定要陰性先可以上岸」，航空公司方面則與運輸及房屋局及機場管理局溝通。

新常態下生活 有零星個案是預料之內

再次收緊限聚令，但專家組的香港大學講座教授袁國勇認為一枱最多4至6人是較合適，為何不跟隨？陳肇始認為8人是合適，而派對房間等場所是否要關閉，她則社會要在「新常態」下生活，要平衡生活及經濟。

陳肇始其後在商台《政經星期六》再補充，指本港疫情反覆或與居民恢復社交活動有關，日本、南韓等都有出現類似情況。她認為，出現零星個案是預料之內，但政府會視乎情況收緊限聚令等措施。

▼第三波爆發 限聚令收緊▼