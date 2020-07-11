港版國安法｜楊潤雄：國家安全教育是重中之重　助建正面價值觀

教育局局長楊潤雄今日（11日）出席香港教育高峰論壇「香港國安法與《國歌條例》在學校教學中的落實」，他致辭時稱國家安全教育和國歌教育會是《憲法》和《基本法》教育的重中之重，教育界在新法例下更有責任做好正確指導學生的工作，幫助同學更透徹地了解在「一國」下，「兩制」如何實踐及為香港帶來的機遇，並協助他們建立正面的價值觀和態度。 他強調，香港國安法保障的是香港絕大多數居民的生命財產，以及依法享有的各項基本權利和自由，針對的只是極少數違法犯罪的人。

教育局局長楊潤雄（中）指香港國安法是首次在法律層面，要求學校就特定範疇開展教育。（教育局提供圖片）

楊潤雄：助學生從小培養國民身份認同

楊潤雄致辭談及香港國安法及《國歌條例》早前在港落實，教育界要如何教育學生。

楊指出，香港國安法立法為完善香港維護國家主權、領土完整以及「一國兩制」重回正軌指明方向，是為香港社會早日回復穩定作出必要和及時的決定，針對的只是極少數違法犯罪的人，保障的是香港絕大多數居民的生命財產，以及依法享有的各項基本權利和自由，當大家行使正當權利時是無須擔心觸犯條例。他稱「十年樹木，百年樹人」，故必須幫助學生從小培養國民身份認同和守法意識。

他指今次實施的香港國安法和《國歌條例》是首次在法律層面要求學校就特定範疇教育學生。楊潤雄指，教育界要培養學生對國民身份的認同，達到防範違反相關法律的效果，國家安全教育和國歌教育會在未來將是《憲法》和《基本法》教育的重中之重，而學校教育相關課題是應有之責。

他希望教育界繼續與政府攜手合作，幫助學生更透徹地了解在「一國」下，「兩制」如何實踐及為香港帶來的機遇，並協助他們建立正面的價值觀和態度。