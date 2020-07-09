港版國安法︳李家超指實施有多重監督　截聽有平衡人權保障

港府周一（6日）將《港區國安法》的實施細則刊憲，賦權警隊國安部門的權力，當中列出7項措施權力、程序及審批權力的準則。保安局局長李家超今日（9日）撰寫網誌解釋有關條文，強調截取通訊及秘密監察，須由行政長官批准，又指程序有多項保障條文，例如授權時須考慮個案的逼切性和嚴重性，亦要符合「相稱性」及「必要性」的驗證標準，以平衡人權的保障。 李家超指，他已發出《運作原則及指引》，警方要遵守，而國安委對措施有監督責任，行政長官按《細則》，可委任一名獨立人士協助國安委履行監督工作。他又表示，每個國家均訂有法例保障國家安全，維護國安既是香港特別行政區的憲制責任，也是公民的義務，香港有必要履行憲制責任，巿民才可過免受暴力威脅和破壞的平靜日子，香港才可恢復秩序，發展經濟，改善民生，重回正軌。

保安局的文章指，警務處處長如合理懷疑在電子平台上的訊息相當可能構成/導致危害國家安全罪行，在保安局局長批准下，可要求移除或阻止其接收。（資料圖片／梁銘康攝）

保安局的官方網頁上載題為《增強維護國家安全的執行力量》文章，其中提到周一（6日）刊憲的《細則》七項措施中，有四項是現有法例已有的做法，包括搜查處所、要求受調查的人交出旅行證件、凍結、限制、沒收及充公與危害國家安全罪行相關財產，以及要求有關人士回答問題和提交資料或物料。

文章指，這些措施於現有法例的做法無分別，大致是將有關條文抄錄入《細則》內，並舉例指，執法人員搜屋一般都要法庭手令，但因延誤以致證據有可能被毁滅或疑犯逃脫等緊急情況下，毋須手令搜查，做法與《火器及槍械條例》和《防止賄賂條例》下容許的情況類似。

截取通訊及秘密監察方面，文章指由行政長官批准的做法，與很多國家由總理或部長批准的做法類似。

至於警方可在條文適用的情況下，要求在香港活動的外國或台灣政治性組織或代理人提交資料，文章表示包括美國及澳洲在內的多個國家，都有類似法例規管外國政治性組織或代理人，而在香港亦並非全新事物，因為在《社團條例》裡，社團事務主任已可要求社團提交資料，以履行其所需職責。

《細則》要求移除危害國家安全的網絡信息，文章表示，近年網上或社交媒體出現不少煽動性言論或明顯虛假資訊，令不少市民尤其是年輕人被嚴重誤導，甚至因而作出極端暴力的違法行為，有些可能涉及危害國家安全。為防止包括煽動性或虛假的訊息廣泛傳播，產生危害國家安全的嚴重後果，警務處處長如合理懷疑在電子平台上的訊息相當可能構成/導致危害國家安全罪行，在保安局局長批准下，可要求移除或阻止其接收。李家超指，德國、澳洲、新加坡等國都有類似做法，因不同的公眾利益理由，訂立移除訊息或阻止公眾接達有關訊息的法例。