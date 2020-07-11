新冠肺炎｜張竹君：疫情以來最嚴重　憂慮書展　籲在家工作

新型冠狀病毒疫情第三波爆發，過去一周累計本地確診個案達113宗。今日新增28宗確診，其中16宗本地個案，8宗源頭不明。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（11日）表示，今次是疫情以來最嚴重，比三月時的趨勢更厲害，對此感到擔心，目前疫情正爆發中，若果市民防控意識不足，情況可能更嚴重。 她又建議市民在家工作，愈多愈好。

to avoid go out as much as possible and try to work at home as much as possible（避免外出和在家工作，愈多愈好） 張竹君

比3月嚴重 病毒走入社區

本港一周內的本地確診個案繼續增加，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日出席記者會時表示，今次是疫情以來最嚴重，比3月時的趨勢更厲害，因當時染疫的主要為輸入個案、酒吧群組，未進入社區，惟現時確診個案包括居民、長者、的士司機、老人院、學校等，對此比較擔心。

大人小朋友都好多節目

張竹君認為，目前疫情正在爆發中，若市民防控意識不足，情況可能更嚴重，應再三考慮是否要繼續聚會、補習等活動，「我哋問啲個案，無論小朋友定大人，都好多節目。可能有推廣活動，好吸引，住下酒店、食飯，要諗下是否要繼續。」

她又建議市民，避免外出和在家工作，「愈多愈好」（to avoid go out as much as possible and try to work at home as much as possible）。

+ 4 + 3 + 2

一連七日的書展將於下周三（15日）在會展舉行。張竹君坦言對書展有憂慮，惟要視乎有關方面的安排，若繼續舉行，提醒參展商及顧客市民應戴上口罩。

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