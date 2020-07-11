新冠肺炎｜住慈雲山入境處職員初確診　日常為旅客辦出入境手續

新冠肺炎疫情持續蔓延，入境事務處今日（11日）表示，一名駐守深圳灣管制站的27歲男署理高級入境事務助理員昨晚（10日）深夜獲通知初步確診。 該職員最近沒有外遊記錄，主要負責在深圳灣管制站為旅客辦理出入境手續，最近一次執行職務為7月8日（周三），翌日早上前往政府診所求醫，並在10日早上提交測試樣本，至獲通知初步確診後，隨即今日凌晨由救護車送院治療。據了解，該職員住在出現大規模爆發的慈雲山。

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入境處表示，該名人員最近沒有外遊記錄，工作時一直有佩戴口罩，探測體溫正常及遵守其他防疫措施。目前，衞生防護中心正嘗試了解他的感染原因及有否密切接觸人員。該名人員的工作地點已按衞生防護中心指引，即時進行全面消毒。處方表示，在疫情期間一直嚴格執行各項防疫措施，包括為屬下人員在上班前量度體溫、提供口罩及其他防護裝備、要求員工執勤時必須戴上口罩及加強工作環境的清潔和消毒。

入境處確認，一名駐守深圳灣管制站的27歲男署理高級入境事務助理員昨晚深夜獲通知初步確診。（資料圖片／余俊亮攝）

科大確診實驗室人員住「疫邨」彩輝邨​

此外，香港科技大學發言人表示，一名實驗室人員初步確診新冠肺炎，涉事實驗室位於科大鄭裕彤樓6樓。科大發言人稱，昨晚接報一名研究助理確診新冠肺炎。他沒有出現病徵，但因家居附近有確診患者，故主動求醫接受檢測。校方已派員清潔他的工作地點，即位於科大鄭裕彤樓6樓的實驗室，亦已安排曾與他接觸的同事在家工作。

據了解，實驗室有不少人工作，該助理在周三最後上班，居於黃大仙彩輝邨，同邨有11人確診，他因鄰居染疫而主動接受檢測。

科技大學一名實驗室人員初步確診新冠肺炎，涉事實驗室位於科大鄭裕彤樓6樓。（資料圖片）

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