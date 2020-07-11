新冠肺炎｜33初步確診　雋妍教育7歲生染疫　老闆確診有過百學生

本港新冠肺炎疫情持續升溫，今日新增29宗確診個案，及33宗初步確診個案。初步確診個案當中，當中包括小學生及學生家長，其中一名7歲男童，為昨日北角城市花園商場補習社「雋妍教育中心」的學生。該中心的老闆昨日確診，接受《香港01》訪問時指中心有過百學生，接觸過的學生無病徵，「唔知點解會瀨嘢。」 此外，一名德望中學學生日前確診，其母親今日亦被發生其樣本呈陽性，為初步確診個案，另外，莎莎化妝品店亦有另一名職員為初步確診，早前曾與另一確診者有聚會、打牌。

新冠肺炎｜北角城市花園補習社老闆染疫 電話受訪：唔知點解瀨嘢

其中一名初步確診者，是一名7歲男童，為昨日（10日）北角城市花園商場雋妍教育中心的學生。（資料圖片 / 梁煥敏攝）

張竹君：初步陽性好多

本港新冠肺炎疫情持續升溫，今日新增29宗確診個案，及33宗初步確診個案，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，33個初步確診，她謂，「初步陽性好多，有啲同之前個案相關。」

北角雋妍補習學生 去南華會學劍擊、銅鑼灣學英語

其中一名初步確診者，是一名7歲男童，為昨日（10日）北角城市花園商場雋妍教育中心的學生，並於多個地方學習及上興趣班，包括南華會劍擊、銅鑼灣MINI MIND英語學習中心及有到城市花園商場的補習社學習。

《香港01》記者昨日曾到北角城市花園商場視察，雋妍教育中心已關門，未有營業，而同樓層的其他補習社及興趣班教室，部份已經門口，餘下的仍未有學生到場，職員於課室內清潔。

林文燦英文小學學生確診

有一名11歲小學生確診，她為早前一名#1313確診者的女兒，就讀林文燦英文小學，於7月8日入檢疫中心，7月9日發燒送院。

德望學校學生家長初步確診

一名德望學校13歲女學生昨日確診，而她的43歲母親今日亦被發現為初步確診者，現時已留院治療，未確定實際源頭，而現時學校方面已經暫停上課，部份人要進行檢察。今日有另外一名德望中學學生確診，有參加排球隊。

另外的初步確診個案中，其中一名40歲女確診者同同前莎莎（SASA）工作的確診人士曾一同聚餐及打麻雀，而她本身於沙田中心SASA工作。另外，一名27歲男入境處人員確診，他本身居於慈正邨正安樓，在深圳灣口岸工作，日常有戴上口罩，但一向會跟同事在飯堂午膳，暫時未肯定感染源頭為何，而他最後上班日是7月7日，翌日出現肚痛徵狀。

本港新冠肺炎疫情加劇，衛生防護中心今日公布，今日新增29宗確診、33宗初步陽性個案。（資料圖片 / 羅君豪攝）

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