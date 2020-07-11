新冠肺炎｜本地感染大爆發　一周逾百宗　有人一周買四盒口罩防備

本地新冠肺炎疫情第三波爆發，一周累計本地感染個案有113多宗，數十宗個案感染源頭不明，有市民擔心疫情，近日趕到藥房購買口罩、消毒酒精和體溫計。旺角市面上的藥房和連鎖藥妝店有不少口罩出售，供應仍然足夠，80元有一盒。 今個星期買了四盒口罩的雷太認為，病毒已經在社區擴散，「好似無咩控制得到，追蹤唔到源頭好令人擔心。」

雷太和丈夫今個星期買了四盒口罩，雷太認為病毒已經在社區擴散。（陳家怡攝）

有旺藥房店員表示，近期口罩銷情和往日差不多，每日賣出約10盒，認為市民都是用畢家中存貨，才買口罩。店員又指，農曆新年後市面上貨源充足，到處都有口罩賣，故沒有加價，最便宜100元內可買50個一盒口罩。不過記者所見，有的低至80元一盒，接近疫前一般50元一盒。

「好似無咩控制得到」 取消去書展

雷太這星期購入第四盒口罩，家中一直有持續添置口罩，「呢個星期買密啲，儲定啲貨」，她表示口罩價格相比起之前沒有加價，兩元一個可以接受。

雷太居住的屋苑有人正接受家居隔離，她認為病毒已經在社區擴散，「好似無咩控制得到，追蹤唔到源頭好令人擔心。」

雷太每年都會去書展，原本今年都有這個打算，但今個星期本地確診個案急增，考慮避免去書展。

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市民斥免檢疫制度導致出現漏網之魚

買了兩盒口罩的林先生形容現時疫情復發，最擔心的士司機群組個案，覺得市民乘搭公共交通工具的衛生風險高。他認為政府未能控制疫情，仍可見帶手帶的強制檢疫人士到處去。

近日接連有源頭未明的本地個案，林先生指部分從外國和內地來港人士免檢疫，成為漏網之魚。他會勤洗手等保持個人衛生，避免去人多地方，防範新冠肺炎。對於書展下周三如期舉行，他表示不會去，認為這個時勢應避免舉行大型群眾聚集活動。

林先生說：「覺得（疫情）有排都唔會完，買定口罩放喺屋企。」他指現時口罩價格算是便宜，本地和台灣有生產口罩，目前貨源足夠，他反而較擔心缺糧，因為內地出現蟲災和水災。

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