新冠肺炎｜彩輝邨群組13人中招成「水泉澳邨2.0」　職員：我都驚

本港今日（11日）急增28宗確診及33宗初步確診個案，衞生防護中心傳染病處主任張竹君承認第三波疫情較今年3月更嚴重。 早前沙田水泉澳邨明泉樓累計有12名居民確診，成最大屋邨爆發群組。連日來亦有多名新增確診者居住在黃大仙彩輝邨彩華樓，累計分別有12人及1人確診及初步確診，包括科技大學一名科大實驗室工作人員，當中不少人曾光顧爆疫的坪石邨「彬記粥麵美食」，成「水泉澳邨2.0」。 彩華樓居民形容今次疫情「無影無蹤、防不勝防」，有駐守該大廈的房屋署職員指大廈錄得多宗確診，「我都驚啊！」

黃大仙彩輝邨彩華樓累計已有13名居民確診。（陳晶琦攝）

彩華樓兩家庭六人確診

本港新冠肺炎疫情爆發第三波，當中沙田水泉澳邨短時間內急增12宗確診個案，分布在不同樓層及座向，或與公眾共用設施有關。《香港01》翻查連日來確診個案，不少個案與黃大仙彩輝邨彩華樓有關，疑成「水泉澳邨2.0」，中心正向居民收集深喉唾液樣本瓶。

居住在彩輝邨彩華樓的一家三口都確診（個案編號：1291、1295及1304），最先是任職的士司機的58歲父親，他在6月29日起流鼻水，7月1日光顧坪石邨「彬記粥麵美食」，並帶回外賣給14歲兒子，其後兒子及41歲妻子都確診，二人沒到該店。

另有居住在彩華樓的一家四口，任的士司機的父親沒有病徵，但其16歲兒子7月5日起發燒、咳嗽及喉嚨痛，兩日後其51歲妻子也開始咳嗽和發燒，24歲兒子亦發燒、咳嗽和喉嚨痛，三母子最後全部確診（個案編號：1371、1374及1398）。

兩對確診老夫婦都曾光顧「彬記」

同樣居住在彩華樓的一對71歲夫婦（個案編號：1322及1361）亦確診，曾光顧「彬記粥麵美食」。另有一對夫婦（個案編號：1388及1389），72歲丈夫在6月28日光顧過「彬記粥麵美食」，兩日後開始咳嗽，其71歲妻子沒有光顧該店，7月8日開始喉嚨不適。

至於今日新增確診個案中，包括一名在科大實驗室工作的29歲男子，同樣居住在彩華樓，其父親曾光顧「彬記粥麵美食」；另有一名居住在彩華樓的89歲男子初步確診。

源頭不明個案還包括獨居彩華樓的56歲男子（個案編號1401）。

▼第三波爆發 限聚令收緊▼

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彩華樓居民：不寄望政府抗疫靠自己清潔

居於彩華樓的居民麥先生表示，對於日前大廈有多宗確診個案感憂慮，稱今日已遞交樣本瓶作檢測，目前不知道下一步應如何自處，唯有做足防護措施，盡量多清潔消毒家中用品，以免感染。

另一彩華樓住戶岑先生則對日前疫情進一步在大廈內爆發，稱「驚都無得驚」，又形容今次疫情「無影無蹤、防不勝防」。他續指，連日來未見政府部門派員前來消毒，不寄望政府抗疫，唯有自己做足清潔消毒措施。

於彩華樓駐守的房屋署職員透露，連日來多戶居民前來遞交樣本瓶。他們呼籲，住戶盡快做檢測以求安心，且指出衞生署職員每日早上6時至11時期間，便會前來收集樣本。他又一度笑言，駐守的大廈錄得多宗確診，「我都驚啊！」