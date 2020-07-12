學者、議員倡貨櫃碼頭遷桂山島　釋放更多土地

民建聯今日（12日）舉行主題為「跳出框框 覓地尋出路」圓桌會議，探討香港土地問題，桂山島填海議題成為焦點。 早前有消息指，中央正研究在大嶼山以南、原屬珠海市的桂山島填海，再借讓給港府興建房屋。有規劃界學者、立法會議員認為，桂山島選址佳，除了可作公營房屋用途外，更可將貨櫃碼頭遷至島上，釋放香港更多土地。

民建聯今日（12日）舉辦「跳出框框 覓地尋出路」圓桌會議。（黃詠榆攝）

資深城市規劃師、前規劃署署長凌嘉勤指，在18年已曾在內地學術會議，提到桂山島的填海初議。他指，葵涌碼頭於40多年前發展，當時選址偏僻，但隨城市發展，現已變成核心地帶，鄰近城市亦面對類近問題，倡議可透過區域合作 ，搬遷貨櫃碼頭往桂山島一帶。

他說，港珠澳大橋可作為貨櫃碼頭的主要運輸幹道，興建約15公里長的大橋連接，依傍桂山島填海建貨櫃碼頭。惟他強調，整個項目發展複雜、需時，故應及早規劃，並研究包括填海面積、對海岸影響、以及各地如何合作。

經濟及政策研究顧問：可用「新社區」概念發展

中國銀行（香港）經濟及政策研究顧問謝國樑認為，桂山島可用「新社區」概念發展，包括有新體制，如教育、醫療等專業，可與大灣區內地城市資格互認，實行新通關制度「三地一檢」，為香港未來30年發展提供房屋及就業等機會。

謝又認為，填海面積至少要有5,000公頃會較「好用」，參考澳門人口密度，有關規模填海可容納100萬人口。他亦反對新填海地只建公屋，認為應有居屋、私人樓宇等，不過他憂慮若單以搬遷貨櫃碼頭為用途，難讓中央批准，亦關注如何處理關稅不一問題。

謝偉銓：可將貨櫃碼頭、監獄等遷往島上

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓分析，桂山島位於深圳、香港、珠海及澳門中央，位置上在大灣區中具優勢。另外桂山島早已開發，亦曾大規模填海。他認為，除興建公屋，可將交通運輸需求較低設施，如貨櫃碼頭、監獄、大學設施、高球場等遷往島上，將香港境內土地改劃作房屋等發展。

民建聯倡填1000公頃 料容納20萬家庭

民建聯立法會議員梁志祥指，民建聯暫建議於桂山海填海1,000公頃，料可容納20萬家庭，亦強調要發展新產業，才能吸引人材。民建聯立法會議員陳恒鑌亦認為，葵涌貨櫃碼頭只佔地數百公頃，若桂山島填海面積夠大，容納碼頭是「綽綽有餘」，亦提供了跨城合作機會。