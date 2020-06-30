方國珊倡參考中央借桂山島　提填海建「垃圾島」　環團批本末倒置

《香港01》早前報道，指中央正研究向本港借出在大嶼山以南、位於珠海市的桂山島，供以建造房屋。有區議員近日建議港府或可參考借地做法，要求中央與珠海市協調，借出香港水域以外的島，用作興建「垃圾島」供處理垃圾廢物。但有環保團體指，填海建造三跑已對生態造成嚴重影響，如再以垃圾填海會第二次傷害附近生態環境，又指用填海處理垃圾廢物是最低端做法。

本港三大堆填區逐漸飽和，日前西貢區議員方國珊提出意見，建議中央撥出香港水域以外島嶼，供助本港解決垃圾處理問題。早於2014年，方國珊曾聯同十名將軍澳居民到立法會門外請願，要求中央及珠海政府協調，撥出低生態價值的孤島，供香港興建「垃圾島」及「環保教育科研中心」。

本港三大堆填區逐漸飽和，日前西貢區議員方國珊提出意見，建議中央撥出香港水域以外島嶼，供助本港解決垃圾處理問題。（資料圖片／李澤彤攝）

近日傳出消息，指中央借出珠海市桂山島供港興建房屋，方國珊再建議政府應另覓遠離民居的堆填區，盡快釋出堆填區用地，解決市民的房屋需求。目前將軍澳第137區設有臨時填料庫，填料庫當中80公頃早年已被《施政報告》納入規劃作近10萬人的新市鎮。政府原訂2018年關閉填料庫，惟最後申請延期使用5年，變相最快2023年才能釋出該處共104公頃土地。方國珊批評，政府此舉完全無視了市民的房屋需要。

有區議員近日建議港府或可參考借地做法，要求中央與珠海市協調，借出香港外海的島以興建「垃圾島」，以供處理垃圾廢物並遠離民居。（資料圖片／李澤彤攝）

方國珊指，過去她曾到訪新加坡實馬高島，該處為一座「垃圾島」，島上接收了該國所有垃圾焚燒場的灰燼、及建築垃圾等，填海後再鋪上泥土，並種上植物。她稱，過程中完全不會發出惡臭，建議香港可參考新加坡做法，「政府應當機立斷搵地方處理垃圾問題，如果中央肯撥地，參考橫琴發展模式，在該地上行普通法，其實是一件好事，有何不可？」

有消息指，中央正研究在大嶼山以南、珠海市的桂山島填海，然後借讓香港建造房屋。（資料圖片）

不過，環保團體綠惜地球總幹事劉祉鋒指，儘管用作填海的是已經焚化的灰燼，但在填海過程中必然會對生態造成影響，「造三跑是一個例子，未做填海時，香港有百多條中華白海豚，現時只剩下30多條。」他又指，「造個島將垃圾全部填入去不能一了百了，如果繼續有大量棄用品，10年後填滿了，是否又再興建第二個島？」

劉祉鋒補充，要解決堆填區飽和問題，填海將是最低端的方法，亦是最後的選項。他又指，根據現時的廢物管理架構，政府應先推動源頭減廢，其次是重用，再來是回收及循環再造，最後才是棄置，「政府仍未好好做好前端工作，若這樣就去想最末端方法，似乎沒有對焦問題，本末倒置，並不是可持續的解決方法。」他建議，政府可考慮比填海低成本的方法減慢堆填區飽和速度，「有些國家會挖出十多年前埋在堆填區的廢物，並拿去焚化，以騰出容量，也是可考慮的方案之一。」