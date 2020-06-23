桂山島｜中央研填海借讓港建屋　曾登島港人：遠離繁囂但交通轉折

本港土地供應緊張，《香港01》昨（23日）獨家報道，中央正研究於大嶼山以南、位於珠海市的桂山島填海，並借予本港建造房屋。 桂山島與大嶼山南端僅相距約3海里，亦與本港甚有淵源，90年代曾是港人「尋歡勝地」，不過如今色情事業已絕跡當地。 有近年曾到訪的Facebook專頁「空城記」版主表示，桂山島遠離繁囂，環境乾淨，以民居及水上活動為主，惟交通轉折，需於珠海乘船。他認為，港府應優先發展本港空置土地，又憂慮填海耗資巨額公帑；有內地網民則分享指，當地開發完善，民風純樸，亦適宜養老。

《香港01》攝影師於石壁監獄職員宿舍附近以長鏡頭拍攝所見，島上有風力發電站、發射站及民居。（歐嘉樂攝）

▼本港石壁監獄附近遠眺桂山島情況▼

一幀從飛機上空拍攝所得的桂山島俯瞰圖，促使Johnny及Eric走訪當地探秘。（Facebook專頁「空城記」提供）

桂山島位於珠海水域，與牛頭島和中心洲相連，面積約10平方公里, 距珠海香洲碼頭港17海里，船程1個鐘，與大嶼山以南則僅相距約3海里，坐快艇20分鐘內可抵達。

事實上，桂山島曾經是聞名一時的尋歡勝地，90年代港英政府興建赤鱲角機場，不少工人收工後趕乘「洗頭艇」登島尋歡，據稱一晚最多有數百港人前往朝「性」。不過，珠海近年大力掃黃，當地色情事業式微，該島近年更開始轉型為旅遊休閒城市，惟至今未見太多客量。桂山島常住人口約2000多人，較知名景點包括桂山燈塔、文天祥廣場、海螺石，以及海鮮市場等。

Facebook專頁「空城記」專門走訪本港廢墟及舊建築尋幽探秘，版主Johnny及Eric曾於前年6月結伴前往桂山島探個究竟。Johnny指，本港並無直航船抵達，需先前往珠海或深圳，再轉乘船隻始可到達桂山島，珠海至桂山島船程約75分鐘。他補充指，由於交通轉折，甚少港人前往旅遊，島上遊客不乏珠海居民。

他形容，桂山島是遠離繁囂的海島小鎮，環境亦見乾淨，「感覺就好似西貢咁。」天氣清晰時，桂山島北面可眺望大嶼山，他估計島上面積較長洲略大，但相對人煙罕至。他續指，桂山島內滿佈民居，多數是5至6層高的平房，亦有民宿可供入住，當地並無太多景點，主要以水上活動及休閒為主。茶餐廳及海鮮餐廳林立，日間可飲茶，夜晚時則會有路邊攤檔，「擺滿好似夜市。」另餐廳內海鮮餐人均消費約百多元，與內地其他城市物價相若。

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桂山島雖然位於香港水域以外，但其實跟香港近在咫尺，與大嶼山僅相距約3海里，坐快艇20分鐘內可達。（新民黨提供圖片）

Johnny又指，曾與當地人攀談，得悉80、90年代邊防保安鬆懈，故不少港人乘「大飛」偷渡尋歡，但現已無殘餘痕跡，當時亦有不少桂山島居民會前往長洲「買餸」。

對於中央正研桂山島填海、借讓香港建公屋的可行性，Johnny認為，本港土地未物盡其用，例如空置校舍、棕地等，認為可予「港地」優先發展。雖然面積未必可媲美桂山島，但港人倘要往返桂山島及本港市區工作，船程需以小時起跳，他倡議政府先充分利用本港空置土地，始向外另覓土地，「咁樣會唔會係更好出路呢？」他又質疑，未必有港人願意搬往居住，且填海成本高，「咁即係又要動用納稅人錢。」他又憂慮，島上難以劃分中港邊界，實難以完善社區規劃。

內地分享平台「小紅書」亦可見網民遊覽桂山島的分享，網民「阿桂桂」稱，當地開發完善，消費不高，自然風光為主，民風亦見純樸，亦適宜養老，「如果你想體驗安靜的海島生活，這是一個很好的選擇。」她又列出數個景點建議，包括不少準新人婚攝勝地的海豚灣，「幸運的話出海可以看到中華白海豚躍出水面。」

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《香港01》攝影師今日於石壁監獄職員宿舍附近視察，依肉眼所見，海域對岸有大山矗立，長鏡頭拍攝下，則可見島上有風力發電站、發射站及建築物。攝影師逗留期間，更目擊對出海域有白海豚出沒。

漁護署去年8月公布海洋哺乳類動物監察報告，估計在2018年4月至2019年3月期間，在本港水域出沒的中華白海豚只剩下32條，是自1995年有紀錄以來最低，當中大嶼山東北面水域（即港珠澳大橋、機場一帶）情況最嚴峻，連續4年沒有中華白海豚棲息。

