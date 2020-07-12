新冠肺炎｜本地疫情爆發　外傭如常中環聚集

新冠肺炎於本地爆發，但無阻外傭周日放假外出。中環一帶今日（12日）早上就有不少外傭如常聚會，人流甚多。有外傭表示會擔心疫情，自己亦會做足預防措施，減低受感染機會。

近日爆發第三波新冠肺炎疫情，𣾀豐銀行總行外仍有外傭聚會。（馬煒傑攝）

本港近日爆發第三波新冠肺炎疫情，今日（12日）於中環聚集的外傭人數與往常無異，不少外傭早於10時前，已開始在中環一帶聚集，熱門聚腳地包括皇后像廣場、𣾀豐銀行、遮打道與雪廠街一帶。現場所見，外傭聚集距離甚近，部分群組未有達到安全社交隔離，但仍會用紙皮相隔，以減低風險。

一星期只有一天休息 仍會外出聚會

有受訪外傭表示，雖然會擔心疫情，但由於一星期工作六天，只有一日休息，所以依然會相約外出聚會。她們指，因擔心疫情，外出時會做足防疫措施，例如除進食時間以外，會保持戴口罩、並且隨身帶備並經常使用酒精搓手液。有外傭又指，他們聚集時會互相分享防疫知識。

為防疫情 被要求回家馬上沖涼

對於疫情爆發，有外傭表示，聽聞有些僱主會禁止外傭於星期日外出，又會要求她們於外出回家後馬上沖涼清潔，並要清洗衣物及鞋。而家庭清潔方面，有家庭為防範疫情，會要求外傭每天至少清潔及消毒家居兩次。

對於近日有菲律賓的輸入個案，外傭Jouanarose表示並不太擔心，因為機場的檢疫措施會找出患者，並安排患者隔離，而自己亦會做足防疫措施，預防受感染。

▼第三波爆發 限聚令收緊▼