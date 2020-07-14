DSE 2020｜DSE生棄學位讀副學士　「GPA爆4」終入讀醫療學位課程

2020年中學文憑試（DSE）即將於7月22日放榜，不少應屆考生正籌劃升學出路，部分學生或會選讀副學位，從而銜接心儀的大學學士課程。2018年DSE考生Angela，當年雖然獲一個資助學士課程取錄，但並非自己的「心水」，毅然轉讀副學士課程，兩年間經常到圖書館借閱課程參考書預習，不時請教導師，「連Sem-Break（學期休假）都唔放過溫書。 Angela今年以「GPA爆4」的成績，於終獲得三間大學資助學士課程取錄，最終堅持初衷，新學年將入讀理大醫療化驗科學學士課程。她對結果感到驚喜，形容是一份很好的禮物，她認為不論學科艱深，透過充足預習，便有更大機會取得好成績。

大學聯招放榜時，Angela獲派八大其中一個資助科學學士課程取錄，但該科並非其興趣或目標，最終選擇入讀生物醫學科學副學士課程。（羅君豪攝）

李安瑩（Angela）是2018年文憑試考生，選讀生物、化學、數學延伸部分單元二（M2）及新高中應用學習課程醫務化驗科學課程。修讀應用學習課程期間，她與化驗科學結緣，更以入讀大學的醫療化驗學士課程為目標；然而，Angela在大學聯招放榜中，雖然獲一個資助科學學士課程取錄，但該科並非其興趣或目標，她最終放棄該學位課程，改選擇入讀港大附屬學院（HKU SPACE）生物醫學科學副學士課程，為銜接學士課程鋪路。

轉讀心儀副學士課程亦一度「觸礁」 化學測驗不合格

Angela指，家人及朋友當年十分支持自己的選擇，但她在副學士一年級時曾一度「觸礁」，在其中一個化學課程的測驗成績不合格。過程中Angela了解到自己的不足，後來經常到港大本部圖書館借閱參考書，並不時請教課程導師；二年級時碰上疫情，即使改為網上學習下亦沒有鬆懈，不時翻看課堂錄影片段鞏固所學，更會預早借閱下學期的參考書預習，她笑言：「連Sem-Break（學期休假）都唔放過溫書。」

Angela目前已修畢副學士課程，成績平均績點（GPA）取得「爆4」佳績，新學年將升讀心儀學科理大醫療化驗科學學士課程。（羅君豪攝）

GPA「爆4」獲三大間大學取錄

Angela目前已修畢副學士課程，成績平均績點（GPA）取得「爆4」佳績。她認為，不論學科的艱深程度，透過充足預習便有更大機會取得好成績，有付出便會有回報，而其目標始終如一──成為一名醫務化驗師，負責實驗、化驗及微生物測試等職務。

Angela現時已分別獲科技大學生物科技系、中文大學護理系及理工大學醫療化驗科學學系合共三個資助學士課程取錄，她最終堅持初衷，新學年將入讀理大醫療化驗科學（Medical Laboratory Science）學士課程。對於最終能入讀心儀學科，她直言感到十分驚喜，又形容是一份很好的禮物。

港大附屬學院高級講師吳世明表示，生物醫學課程適合對生物、化學、疾病及人體生理學有興趣的理科生入讀，課程則規定曾選修生物及化學科的學生才能申請；出路方面，大部分畢業生會升讀護理、應用科學、微生物學甚至視光學等科學相關課程。

根據學院資料，該學科2019年畢業生的總升學率為87%，當中升讀政府資助學士學位課程的比率為71%。