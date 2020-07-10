新冠肺炎｜楊潤雄：DSE可如期放榜　下屆考試試題或作調節

新冠肺炎疫情再度爆發，教育局局長楊潤雄今日﹙10日﹚表示，中學文憑試﹙DSE﹚將暫時按原訂計劃放榜，考生可回校領取成績單。至於明年DSE的安排，他表示教育局曾與考評局商討，雖然難以決定抽走一些考核範圍，但考評局知悉過去一年授課時間減少，相信出題時可作一些調節。

今年DSE訂於7月22日放榜，楊潤雄表示，暫時可按原訂日子放榜，考生如常回校領取成績單，學校當日需採取適當衛生措施。他表示，假如安排有變，盡於適當時間公布。

受疫情影響，今年學生上課時數減少，楊潤雄表示，知悉部分學校已為高中生安排補課，以應對DSE。他認為，學校只為一、兩級學生補課，並不是大問題，可如期補課，但強調環境、衛生安全措施需做足。

7月10日，教育局局長楊潤雄宣布，全港學校7月13日（周一）開始停課。（高仲明攝）

已就調節試題向考評局提出意見

對於可否縮減來屆DSE的考核範圍，楊潤雄稱難以只抽走部分課程，因即使是相同課題，各校的授課次序、安排都有不同，抽走後或對部分學校有較大影響。不過他續稱，已就調節試題向考評局提出意見，由考評局作專業決定。他補充，考評局知悉過去一年，學生上課時間較短，相信考評局應會在考試內作調節。

另外，暑假亦是畢業禮、謝師宴等活動舉辦的日子。楊潤雄表示，如於校內舉行，校方需依從守則。他續稱，一些重要活動，學校可視乎個別情況決定是否舉行，如有需要可諮詢教育局意見。