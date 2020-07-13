新冠肺炎｜確診馬會會員曾訪山光道體育綜合大樓　今起關閉消毒

社會新聞
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本港新冠肺炎疫情惡化。香港賽馬會表示，昨日(12日)接獲一名會員通知，對新冠肺炎測試呈陽性反應，該名患者曾到訪跑馬地山光道體育綜合大樓及網球場。

馬會表示，為安全起見，山光道體育綜合大樓將於今日（13日）起暫時關閉，進行清潔及消毒，相關職員會進行身體檢驗及自我隔離14天。

跑馬地山光道體育綜合大樓內設有網球場。（馬會網站）

馬會表示，據該會員提供的資料及閉路電視記錄，推算患者在7月3日及6日下午，曾到訪網球場及山光道體育綜合大樓，但未有進入山光道會所主樓。

為安全起見，山光道體育綜合大樓將今日起暫時關閉，以進行全面清潔及消毒。此外，馬會正聯絡曾在該患者附近活動之其他會員，相關職員亦會進行身體檢驗及自我隔離14天。

馬會再有會員染疫

翻查資料，今次並非首次有馬會會員染疫。馬主周巧兒及其胞兄今年曾確診，後者同樣是馬會會員，兩人曾到馬會跑馬地會所，故馬會在3月份曾關閉整個會所。

至於「幫港出聲」召集人周融，曾與周巧兒出席同一婚禮宴會，後來需要隔離。周巧兒所飼養的17歲松鼠狗，曾經對病毒檢測一度呈弱陽性，雖然樣本後來呈陰性，但狗隻交還主人後離世。

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