新冠肺炎｜城大容許員工本周在家工作　理大：所有課堂網上授課

本港新冠肺炎疫情惡化，近日多名專家呼籲，可考慮再實施在家工作安排。城市大學發出通告，指為減低風險，部門主管可在今日（13日）起計一星期，一週彈性安排員工在家工作。 而理工大學亦指，由今日開始，所有課堂及一般教學活動均會以網上授課。如疫情持續惡化，校方會考慮暫停所有必須的面授教學活動。

城市大學發出通告，部門主管可在今日起計一星期，一週彈性安排員工在家工作。（資料圖片）

城大安排彈性上班

城大表示，因應香港爆發新一輪感染，各部門主管可在今日起計一星期，一週彈性安排員工在在家工作，同時應制定工作安排，維持各辦公室的服務和運作。

至於協調同事回校工作時，校方指應實施彈性安排，包括安排彈性上班及午膳時間。

理工大學表示，由今日開始，所有課堂及一般教學活動，包括夏季學期的課堂，均會以網上授課。（資料圖片）

理大：實習或實驗室訓練仍會面授

理大指出，鑑於疫情轉趨嚴重，已即時檢視所有上課及教學安排，由今日開始，所有課堂及一般教學活動，包括夏季學期的課堂，均會以網上授課；至於必須的面授教學活動，例如實習或實驗室訓練，校方仍會面授，但強調要嚴格執行防疫措施，並保持社交距離。校方又指，若疫情持續惡化，會考慮暫停所有必須的面授教學活動。

而夏季學期及2019/20下學期尚未完成的考核，校方稱會視乎情況以不同方式進行。就下學年度新生註冊程序，大部份均會以網上進行。

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