新冠肺炎｜多家醫院員工、家屬中招　伊院護士無N95抽鼻液須隔離

本地第三波疫情爆發，今天（13日）新增52宗確診個案，其中41宗屬本地個案，有20宗個案源頭不明。 醫院管理局表示，有四間醫院有病人、員工或員工家屬確診。其中，威爾斯親王醫院有一名清潔員工初步確診，她的丈夫是早前確診的的士司機。而葵涌醫院有在精神科急症病房工作的員工家人確診，該名員工正等候檢測結果。 此外，一名確診病人曾經到過伊利沙伯醫院和明愛醫院就醫，當時沒有發燒和呼吸道感染，一名護士為其抽取鼻液時，因無戴N95口罩及面罩，須隔離14天。

伊利沙伯醫院有內科女病人確診。（資料圖片）

本地第三波疫情爆發，今天（13日）新增52宗確診個案，其中41宗屬本地個案，有20宗個案源頭不明。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，有四間醫院公布有員工和員工家人確診。

患者無病徵 入住內科病房後始知確診

值得注意是，再有醫護人員為病人抽取鼻液時，因無穿戴適合保護裝備須隔離。伊利沙伯醫院通報有一名92歲的內科女病人昨晚確診，女病人昨日因長期病患經急症室入院，沒有上呼吸道感染和發燒，一直入住普通內科病房。昨晚醫院得知其確診後，即時安排她入住隔離病房，是第1513宗個案。

一名護士為她抽取鼻液樣本時，只有戴外科口罩和手套，沒有穿齊防護裝備包括面罩或N95，該護士被列為緊密接觸者，送入檢疫中心隔離。另有35名醫護人員曾接觸該病人，由於有合適保護裝備，只需接受14天醫學觀察。和內科女病人同一病格的有10名病人，其中一名病人因自身疾病昨天離世，其餘九名病人均為緊密接觸者，需要入住隔離病房繼續治療，離院後亦需檢疫觀察。

內科病房9名病人須檢疫

該名內科女病人早前在本月9至10日亦到過明愛醫院就醫，當時沒有發燒和呼吸道感染。同一病格有9病人被列作緊密接觸者並進行檢疫，其他醫護人員照顧病人時有合適保護裝備。

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威院清潔工初步確診 丈夫是已確診的士司機

此外，威爾斯親王醫院有一名外判清潔支援服務員工初步確診，她的丈夫是早前確診的的士司機。醫院正在進行追蹤，該清潔員工負責環境清潔，暫時知道無直接接觸病人。

而葵涌醫院有在精神科急症病房工作的員工家人在本月10日確診，該名員工正等候檢測結果，送入檢疫中心觀察。該名員工在本月9日最後一日上班，沒有病徵，工作期間一直有穿保護裝備，醫院已加強清潔病房。

另外，一名診所的49歲女註冊護士確診，是第1506宗個案，她在油麻地聖心癌症專科中心工作，7月7日最後一天上班，當晚開始發燒和喉嚨痛。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，知道最近較多確診病人入院，提醒醫護人員保持警覺，注意感染風險及穿著合適保護裝備。