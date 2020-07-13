新冠肺炎｜確診者7月5日曾到西九龍捐血站捐血　紅十字會：正跟進

一名曾於7月5日到西九龍捐血站捐血人士確診新冠肺炎。香港紅十字會輸血服務中心表示，昨日（12日）接獲捐血者通知，曾於7月5日到西九龍捐血站捐血，紅十字會指現正跟進相關個案。 紅十字會表示，參考過往嚴重急性呼吸系統綜合症(沙士)及中東呼吸綜合症的經驗，以及早前南韓亦曾有新型冠狀病毒病確診者捐血的案例，皆未有資料顯示冠狀病毒經由血液感染。

香港紅十字會輸血服務中心今日（13日）接獲捐血者通知，其在昨日確診染上新型冠狀肺炎病毒，而這名捐血者曾在7月5日於西九龍捐血站捐血。（資料圖片）

紅十字會指出，中心已經採取嚴格的感染控制措施，自3月16日起，所有曾經離港人士，不論任何目的地，須在扺港當日起暫緩捐血28 日。而曾與2019新型冠狀病毒病確診個案有密切接觸的人士，亦需暫緩捐血28日。中心又竭力提供安全的捐血環境，所有捐血點皆遵行醫療服務處所的防疫措施，市民進入捐血站需佩帶口罩，並先量體溫及消毒雙手，站內設施亦加強消毒清潔，以確保捐血者及血液安全。全線捐血站、流動捐血車及流動捐血隊照常服務，市民可致電或透過手機應用程式HK Blood預約捐血，減少等候時間，避免人群聚集。

紅十字會：無資料顯示會經血液感染

參考過往嚴重急性呼吸系統綜合症(沙士)及中東呼吸綜合症的經驗，以及早前南韓亦曾有新型冠狀病毒病確診者捐血的案例，皆未有資料顯示冠狀病毒經由血液感染。中心亦再次提醒捐血人士，若捐血後出現發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀，應盡快求醫並通知中心當值醫護人員（捐血者可於辦公時間內致電2710 1201/ 2710 1243/ 2710 1298，非辦公時間可致電2710 1210/ 2710 1234）。

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傳染病專科醫生：捐血有可能傳播病毒

感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，如患者的病毒量高，血液內可能含有新型冠狀病毒。他引述一份外國文獻稱，少於一成患者的血液內含有病毒，但理論上新冠病毒能影響患者的血管，「有可能遊走到血液」，因此存在透過捐血傳播病毒的風險。他促請衞生防護中心追查接受輸血的涉事病人，並為該名新冠肺炎患者的血液包進行病毒檢測。他認為紅十字會應為所有捐血者安排病毒檢測，以免再有患者不慎捐血。