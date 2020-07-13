電影發展基金預留2.6億元助業界　邀爾冬陞王家衛夥新導演拍戲

本港新冠肺炎疫情持續，電影業大受打擊，商務及經濟發展局今日（13日）公布，將會透過「電影發展基金」預留約2.6億元，推展五項主要措施，以增加本地電影製作、培育新進導演和編劇人才，以及加強專業培訓，為業界增值，協助業界走過這段艱難的時期，重新起動香港電影業。 當中「薪火相傳計劃」預留約1億元資助開拍10至12部電影，並邀請著名導演爾冬陞、王家衛、陳可辛、陳嘉上，以及張婉婷和羅啟銳（組合）夥拍新進導演開拍本地電影。

「薪火相傳計劃」預留約1億元資助開拍10至12部電影，由爾冬陞及王家衛等夥新晉導演拍戲。（資料圖片）

商經局今日公布，「電影發展基金」會預留約2.6億元，分別推展「薪火相傳計劃」、「電影製作融資計劃」放寬措施、「劇本孵化計劃」、香港電影工作者總會及香港電影導演會舉辦的短期進階培訓課程，以及落實優化「首部劇情電影計劃」。

商經局局長邱騰華說：「受社會事件及疫情影響，本地電影製作及投資縮減，電影公司和從業員在過去一年面對嚴峻挑戰，政府因此希望多管齊下，協助業界渡過寒冬，亦為行業注入新動力，延續香港電影的成功故事。」電影發展局主席王英偉說：「措施覆蓋電影行業不同層面人士的需要，可讓他們在各自的崗位發揮才能，各司其職，為業界迎來新氣息。」

「薪火相傳計劃」預留約1億元資助開拍10至12部電影，由爾冬陞及王家衛等夥新晉導演拍戲。（資料圖片）

「起動香港電影」的五項主要措施如下：

（一）「薪火相傳計劃」

預留約1億元資助開拍10至12部電影，每部電影資助額約900萬元，並邀請有一定資歷的導演作為監製，夥拍一至兩位新進導演開拍本地電影，藉此鼓勵導演提攜後輩，提升港產片質素，以及增加優質港產片的製作量。已接受邀請參與第一輪計劃的導演有爾冬陞、王家衛、陳可辛、陳嘉上，以及張婉婷和羅啟銳（組合），他們將分別夥拍新進導演王德健、徐梓竣、黃進、巢志豪和黃綺琳。

（二）「電影製作融資計劃」放寬措施

為短期內增加本地電影製作，紓緩電影從業員的困境，政府將會提高政府實際融資額、讓投資者優先收回一半投資，以及提早發放政府融資。預計將有超過10部電影製作受惠，涉及政府融資共1億元。

（三）「劇本孵化計劃」

透過比賽及專人指導，鼓勵有志從事編劇工作的人士或現職編劇，加入編劇行列及／或創作高質素劇本。政府已預留約800萬元推行計劃，預計可孵化約40個高質素劇本。

（四）資助業界提供免費短期進階培訓課程

香港電影工作者總會及香港電影導演會已獲基金資助共約2,000萬元，推出「電影工作者跨部門技能提升計劃」及「香港電影導演會—專業培訓計劃」，為業界提供短期進階專業培訓，並豁免學費，為行業增值。

（五）落實優化「首部劇情電影計劃」

自第六屆「首部劇情電影計劃」起增至最多六部電影優勝名額，並增加大專組拍攝經費至500萬元（原為325萬元）及專業組拍攝經費至800萬元（原為550萬元）

第六屆「首部劇情電影計劃」共有55個電影製作團隊參賽，較上屆增幅達八成。優勝團隊將獲電影發展基金撥款，資助製作其得獎電影計劃，以商業模式拍攝他們的首部劇情電影。他們須完成電影策劃、製作及發行等整個電影生產及銷售過程，從中學習籌劃製作一部劇情電影的實務知識。