新冠肺炎｜直擊深圳灣離港避疫潮　北上港人斥家居檢疫致播毒

新冠肺炎疫情持續爆發，近日經深圳灣口岸離境人數有上升趨勢，今午﹙13日﹚有數十人於口岸排隊通關進入內地。有準備前往內地的港人表示，原本希望待政府推出「健康碼」後， 方回內地工作，惟本地疫情再起，相信暫時無法成事，索性現時提早回到內地。另有市民批評，港府未有完全封關，「有人運毒﹙病毒﹚返香港，一機一機咁返嚟」。他續稱，據親友指，深圳沙井的疫情較香港穩定。

根據入境處數據，經深圳灣口境的出境港人，在爆疫一周（本月5至11日）合共有8,913人次，較對上一周（6月28至7月4日）上升八成。

記者下午在深圳灣口岸所見，不時有帶同行李的人士進出，包括跨境學生，又有部分人脫下口罩進食；在旅檢大樓內，則有約數十人排隊離境。有新界的士司機透露，近日往深圳灣口岸的乘客確有上升趨勢，一般都與家人同行，並攜同行李箱。

本港6月底至7月中深圳灣口岸出境數字。（入境事務處資料，香港01製圖）

在屯門市中心往深圳灣口岸的B3X線巴士站，亦一度有約十多人排隊，不少人帶同行李箱，其中港人蕭先生表示，疫症前一直穿梭中港兩地工作，但自強制檢疫措施後，再沒有到內地。他表示，原本希望待政府推出「健康碼」後，才重返內地工作，但坦言：「等唔到健康碼，深圳有嘢要做。」

蕭先生認為，現時兩地疫情相若，不過港人防疫意識已鬆懈，多人外出用膳。他又批評，港府強制檢疫措施有漏洞，容許家居檢疫，而非全部入住檢疫設施，擔心隔離人士會將病毒傳染至家人，「屋企人再中病毒帶去社區。」他表示，到內地後會盡量減少外出，相信會至少逗留一個月。

蕭先生帶同行李箱上車，準備前往深圳灣口岸。（黃偉倫攝）

▼第三波爆發 限聚令收緊▼

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另一位市民曾先生表示，已整年沒有到內地，但現時必需到深圳沙井處理家事。他批評港府未有全面封關，「有人運毒(病毒)返香港，一機一機咁返嚟」，直言：「(疫情)邊有得好架啫，永遠無得好！」他認為，香港的風險未必較內地大，但據親友所言，沙井的情況較穩定，估計會一直逗留內地，直至毋須強制檢疫才返港。