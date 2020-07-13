新冠肺炎｜增41宗本地個案破紀錄　張竹君點名慈雲山翠河籲小心

新型肺炎疫情瀕臨失控邊緣，本港今日新增52宗確診個案，當中41宗為本地感染個案，破單日新高，當中有20宗個案未找到源頭。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，21新增本地個案與早前的群組相關，包括慈雲山港泰護老中心群組、上環聚點坊群組、慈雲山翠河餐廳群組及屯門建榮飯堂，亦有部份患者是早前確診者的家人。她特別點名提醒市民留意數間餐廳出現群組爆發。

▼第三波爆發 限聚令收緊▼

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，本港今日新增52宗確診個案，當中41宗為本地感染個案，創單日新高紀錄。

港泰護老中心群組增三人確診

三宗新增個案與慈雲山港泰護老中心群組有關，其中第1473宗及1485宗個案均是86歲男院友，起初檢測結果呈陰性，7月11日開始發燒、咳嗽，送院後確診。第1487宗個案的妻子是院友，早前已確診（第1335宗個案），他幾乎每日到院舍「隔著玻璃門」探望妻子，兩人或曾見過面。

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翠河群組累計9人中招

三宗新增個案與上環聚點坊有關。第1474宗個案是老闆的太太；第1479宗個案是54歲男點心師傅；第1518宗個案為的士司機，曾到聚點坊用餐，並載該餐廳老闆回家。而老闆暫時仍是初步確診個案。

慈雲山翠河餐廳群組方面，第1484宗個案是48歲女子，曾與早前確診的收銀朋友吃飯。第1507宗個案是28歲女子，是第1430宗個案 的女兒。而第1508宗個案是兩歲女童，是第1430宗個案的孫女。第1519宗個案是41歲女收銀及樓面。第1440宗個案較早前曾光顧翠河，其太太是第1521宗個案、46歲女子，其兒子是第1522宗個案、19歲男子，均於今日確診。張竹君指，翠河相關群組已累計有9人確診。

另一間有員工染疫的屯門建榮飯堂，第1490宗個案是48歲男子，是該餐廳老闆，其太太已經確診，他在檢疫中心發燒送院。

五間餐廳有群組爆發​

張竹君提醒市民，特別留意五間餐廳出現群組爆發。慈雲山翠河餐廳，有患者任職和光顧，群組累計九人確診；彩雲商場的彩龍皇宮大酒樓，有患者洗碗和光顧；上環聚點坊有三人確診及一人初步確診；百匯軒有四名顧客或其家人確診；慈雲山溫莎餐廳有經理及顧客確診。防護中心已指令涉事餐廳進行徹底清潔。

20宗源頭不明、行蹤分散 包括如心海景酒店

有20宗本地個案的感染源頭不明，患者的行蹤分散，當中部份人曾到慈雲山。第1472宗個案是49歲男子，是通州街公園壁球中心的訂場職員。第1455宗個案是裝修工人，在彩福邨彩樂樓工作。第1477宗個案是地產經紀。第1478宗個案是鳳德邨百佳超市乾貨部職員。第1480宗個案在寶御酒店上班。第1483及1497均是兼職的士司機。第1491宗個案常到慈雲山中心。第1514宗個案是慈雲山溫莎餐廳經理，有患者曾光顧該餐廳。第1515宗個案曾到百匯軒。第及1517及1520宗個案是情侶，第1520宗個案在銅鑼灣如心海景酒店阿翁小館任職侍應。

另外，第1506宗個案、49歲女子是註冊護士，於油麻地聖心癌症專科中心工作，7月7最後上班，同日晚上開始不適。而第1513宗個案是92歲老婦，昨日因自身疾病到伊利沙伯醫院求診，在內科病房逗留一段時間，其後確診。

部份個案為早前確診者的密切接觸者。第1482宗個案是70歲婦人，其丈夫是第1428宗個案。第1488宗個案為37歲女子，是第1314及1364宗個案的家人。第1489宗個案是第1306宗個案的的媳婦，在檢疫中心送院，有喉嚨痛。第1501宗個案是59歲女子，是第1453宗個案的太太，在長沙灣政府合署工作。第1510宗個案是第1365及1393宗個案的女兒。第1516宗個案是40歲男子，是第1493宗個案的丈夫。