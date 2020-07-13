新冠肺炎︳海洋公園及迪士尼樂園等12類處所　周三起暫關閉7日

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，比之前更嚴峻，政府今晚（13日）公布收緊防疫措施，特首林鄭月娥表示，會將第599F章 《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》收緊，12項表列處所須要關閉，會先以7日為基準其後再作檢視；她表明兩主題公園海洋公園及迪士尼樂園也須關閉，康樂及文化事務處所有場地也全面停開。

迪士尼樂園重開不足一個月，本周三（15日）起又要關閉，暫為期七日。。

特首林鄭月娥今晚在記者會上公布，會收緊第599F章，重返3月時最嚴峻的程度，12類表列處所需關閉，關閉期先以7日為基準後會再檢視，而非過往每次14天，措施將於周三（15日）凌晨實施。

林鄭月娥又補充，兩主題公園都屬於娛樂場所，因此也要關閉 ,「事實上，4人限聚都好難開主題公園」，她相信樂園將會公布如何處理網上訂購入場券的市民。

必須關閉的12項表列處所：

(a) 美容院；

(b) 會址；

(c) 通常供人飲酒、跳舞和作其他娛樂的、營業至深夜的場所（一般稱為夜店或夜總會）；

(d) 卡拉OK場所；

(e) 麻將天九耍樂處所；

(f) 按摩院；

(g) 遊戲機中心；

(h 浴室；

(i) 健身中心；

(j) 遊樂場所；

(k) 公眾娛樂場所及

(l) 設置（或擬設置）供租用舉行社交聚會的處所（一般稱為「派對房間」）。

6月13日，海洋公園重開，巿民入園玩耍，登上「翻天覆地」機動遊戲。（廖雁雄攝）

《公眾娛樂場所條例》 包括：

音樂會，歌劇，芭蕾舞，舞台表現或其他音樂，戲劇，或劇場方面的娛樂電影放映或激光投射放映馬戲表演下述任何一項或多於一項的展覽：圖畫展覽，攝影展覽，書刊展覽，手稿展覽或其他文件或事物展覽運動展覽或比賽賣物會《機動遊戲機(安全)條例》 （第449章）所指的機動遊戲機或其他為遊樂而設計的機械裝置

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