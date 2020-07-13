新冠肺炎︳一名高級入境事務助理員確診　於灣仔入境事務大樓上班

本港新冠肺炎疫情持續，入境處​今日​（13日）傍晚表示，得悉一名管制支援組的男高級入境事務助理員獲通知確診，該名人員於灣仔入境事務大樓14及16樓負責後勤工作，最近一次上班日期為本月10日，並於同日到診所求醫，今日傍晚獲通知確診。據了解，患者居於長沙灣。

灣仔入境事務大樓一名高級入境事務助理員確診。（資料圖片）

入境處表示，​今日​（13日）傍晚，得悉一名管制支援組的男高級入境事務助理員獲通知確診新型肺炎。該名確診人員於灣仔入境事務大樓14及16樓負責後勤工作，該兩樓層並不是公眾樓層，不對外開放。他最近一次上班日期為本月10日，並於同日到診所求醫，隨即在今日（13日）傍晚獲通知確診。 據了解，他於長沙灣居住。

入境處指，該名人員最近沒有外遊紀錄，工作時一直有佩戴口罩，探測體溫正常及遵守其他防疫措施。衞生防護中心正嘗試了解他的感染原因，以及是否有密切接觸者。入境處會安排相關的入境處人員接受病毒測試。而確診者的工作地點，已按衞生防護中心指引，即時安排全面清潔及消毒，包括所有公共設施。

入境處又稱，疫情期間一直嚴格執行各項防疫措施，包括為進入大樓人士量度體溫、為屬下人員提供口罩及其他防護裝備、要求員工執勤時必須戴上口罩及加強工作環境的清潔和消毒。

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